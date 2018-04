Upravni odbor NK Maribor ukinil suspenz Zahoviću

J. P.

Maribor - Upravni odbor nogometnega državnega prvaka Maribora je na današnji večerni seji ukinil suspenz športnemu direktorju Zlatku Zahoviću, so v vijoličnem klubu skopo zapisali na spletni strani. »Ostalih dogovorov klub ne bo komentiral,« so še dodali v kratkem sporočilu za javnosti.

Nekdanji reprezentančni zvezdnik si je klubski suspenz prislužil sredi marca zaradi besednega izbruha na novinarski konferenci po ligaškem porazu Maribora v Ljudskem vrtu proti Krškemu (0:2). Tedaj se je zapletel v neprimerno polemiko z enim od novinarjev in zlorabil njegovo družinsko tragedijo, nasilno smrt očeta.

V klubu so se takoj ogradili od Zahovićevega početja, vodilni možje so dva dni pozneje na seji upravnega odbora športnega direktorja do nadaljnjega suspendirali, natanko tri tedne pozneje pa so sankcije ukinili. V tem času so se glede incidenta v molk zavili tako v klubu kot Zahović, ki je zatrdil, da bo spoštoval vsakršno potezo kolektiva.

Le nekaj dni po klubskem suspenzu so se odzvali tudi z Nogometne zveze Slovenije (NZS), disciplinski sodnik je namreč Zlatku zaradi žalitve dostojanstva novinarja za šest mesecev prepovedal delovati v vseh dejavnostih, povezanih z nogometom. So pa nekdanji slovenski nogometni ikoni hrbet krili navijači, Viole, s transparentom »Eden od nas«.