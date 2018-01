Uradno: Coutinho za astronomsko vsoto Barcelonin

Dosedanji Liverpoolov brazilski nogometni zvezdnik se je v Katalonijo preselil za pet let in pol in za 160 milijonov €.

J. P.

Barcelona - Dvomov je konec, eden največjih nogometnih prestopov vseh časov je tudi uradno dogovorjen. Iz katalonskega velikana Barcelone so namreč danes potrdili, da je brazilski napadalno usmerjeni zvezni igralec Philippe Coutinho, ki je v jesenskem delu sezone v ligi prvakov v majici Liverpoola enkrat zadel in dvakrat podal tudi v dveh obračunih z Mariborom (7:0 in 3:0), nov obraz na štadionu Camp Nou. Odmevno okrepitev bodo v Barceloni predvidoma predstavili v ponedeljek.

Obe vpleteni strani sta se dogovorili za petinpolletno sodelovanje, španski gigant bo moral - z vsemi dodatki vred - za 25-letnega zvezdnika odšteti astronomskih (skoraj) 160 milijonov evrov, zaščitil pa ga bo, enako kot pred časom že Ousmaneja Dembeleja, s 400-milijonsko odkupno klavzulo. Po navedbah angleških medijev je bil prestopni znesek sestavljen iz 120 milijonov takojšnjega fiksnega in 40 milijonov evrov variabilnega dela, šlo pa naj bi za najdražji transfer doslej na Otoku.

Če številke držijo, gre tudi za denarno najtežji prihod igralca v Barcelonini zgodovini, pred tem je za rekordno veljala selitev Dembeleja iz Borussie Dortmunda, za katero so morali Katalonci lani odšteti 105 milijonov evrov. Dražja od Coutinhovega sta bila doslej le dva (lanska) prestopa, oba k bajno bogatemu pariškemu PSG: Neymarja iz Barcelone in Kyliana Mbappeja iz Monaca.

S tem se je prestopna saga vendarle končala, saj je Barcelona Coutinha, ki je leta 2013 k Liverpoolu iz Milana prišel za skromnih 9,5 milijona evrov, snubila že dlje časa, a jo je četrtouvrščeni angleški prvoligaš trikrat zavrnil. Da v četrto ne bo šlo, je tik pred prelomom leta pomotoma razkril Barçin opremljevalec Nike. Na prestop so se že odzvali tudi na Anfieldu, trener Jürgen Klopp je navijačem zatrdil, da so v klubu storili vse, da bi Brazilca zadržali, a so bili v prepričevanju neuspešni.

»Ostajamo brez vrhunskega nogometaša, velikega človeka, prijatelja. Vsi veste, da se je želel posloviti že julija. Ni skrival, da bi rad k Barceloni. Tedaj smo ga zadržali in upali, da za dlje časa. Skušali smo ga prepričati, da je angleški prvoligaš enako privlačen kot odhod v Španijo, a se ni dal. Razočarani smo, a mu želimo le najboljše. Ogromno je prispeval k našim uspehom, garal je in nam, kot pravi profesionalec, pomagal zmagovati,« je bil iskren Klopp, ki upa, da bodo lastniki zdaj odprli mošnjo za nove okrepitve.