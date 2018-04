Utrujeni Olimpiji le pet točk zaloge za zadnjo četrtino

Ljubljana – Olimpija je bila le sekunde oddaljena od bržčas najpomembnejše zmage v sezoni. Z golom Ricarda Alvesa iz 6. minute je proti Domžalam imela minimalno prednost do 92. minute, ko je Lovro Bizjak izenačil, s čimer so Domžale ostale v igri za prvaka. Prav tako Maribor, ki je kar s 6:0 odpravil Gorico. Pred zadnjo četrtino prvenstva so v najboljšem položaju resda Ljubljančani, a naslov nikakor še ni njihov.



Olimpijina prednost počasi kopni. Ali lahko v zadnji četrtini zapravi 5 točk naskoka pred Mariborom in 10 pred Domžalami, ki imajo še tekmo manj? To je bilo po povprečnem, a zanimivem derbiju Ljubljanske kotline tudi za dobrih 5000 navijačev glavno vprašanje. Še bolj pa za vse slovenske ljubitelje nogometa sinoči, ko so se vijolični znesli nad nerazpoznavnimi Goričani.



»Olimpija je zanesljiva na domačem igrišču. Do konca prvenstva je še veliko tekem, a mislim, da bo težko premagljiva. Še zdaleč se nismo vdali, do konca se bomo borili,« je Olimpiji dal največ možnosti trener Domžal Simon Rožman. Olimpijin Igor Bišćan je o šampionski bitki govoril premišljeno. »Upam in verjamem, toda čaka nas zahtevna naloga, imamo zahteven razpored in prednost v točkah. Smo sposobni osvojiti naslov, toda nismo tako dobri, da bi bili z lahkoto prvi.«



Načeta Olimpija, vztrajne Domžale



Olimpija je zaključne minute lokalnega dvoboja dihala »na škrge«, Bišćanu se niso izšle utrujenosti igralcev prilagojena taktična pragmatičnost in menjave v zadnjih minutah – kakšna je bila tudi prepozna in neustrezna.



»Igrali smo peto tekmo v dveh tednih in smo porabili veliko moči, zaradi česar nismo bili pripravljeni za tekmo, v kateri bi visoko napadali in pritiskali tekmece. Obenem nam je hiter gol omogočil obrambno držo,« je pojasnil Olimpijino utrujeno podobo Zagrebčan, ki je športno priznal, da so si Domžale zaslužile točko in da je bil kljub vsemu pozitivno presenečen nad agresivnostjo svojih varovancev.



Domžalam so se taktični načrti po zgodnjem Alvesovem golu hitro sfižili. Znašle so se v neugodnem položaju: proti močnejšemu tekmecu so morale narekovati ritem igre, natančneje kombinirati na manjšem prostoru in prevzeti več tveganja. Ni jim veliko uspevalo proti zgoščeni in obrambni Olimpiji, še posebej najbolj izkušenima Senijadu Ibričiću, še manj pa Agimu Ibraimiju. Bile pa so vztrajne, imele so več sape in bile za trud na koncu tudi nagrajene. Bizjak se je najbolje znašel pred vrati Aljaža Ivačiča in dosegel svoj osmi spomladanski gol, s katerim za prvim strelcem Matej Poplatnikom zaostaja le še za gol, 11:12.



»Točka proti močni Olimpiji je kar lep uspeh. Nismo bili všečni in tudi ne najboljši, težko je bilo prebiti izjemno organiziran obrambni blok Olimpije, trudili smo se na vse mogoče načine. Pokazali smo značaj, igrali smo do konca in stalno smo poskušali imeti pobudo. Mislim, da smo povsem zasluženo izenačili,« je ocenil dobrih 90 minut trdega derbija 35-letni Rožman. V njem ni bilo veliko lepih potez, razen Alvesovega spektakularnega strela s 25 metrov, ko je pri rezultat 1:0 zatresel prečko, a toliko več srčnosti.



Še 9 tekem in 27 točk



Olimpijo v zadnji četrtini prvenstva čaka najtežji možni spored. Vse tekme z najboljšimi (Celjem, Rudarjem, Mariborom in Domžalami) bo igrala v gosteh. Ne sme si privoščiti, da bi v veliki derbi v 34. kolu v Ljudskem vrtu (19. maja) prišla s prednostjo, manjšo od štirih točk, ker je v medsebojnih tekmah slabša od Maribora. Povrhu bo v zadnjem, 36. kolu gostovala v Domžalah. Olimpija ima v medsebojnih tekmah troboja za prvaka najslabši izkupiček. Od 18 možnih točk jih je osvojila samo 6, Maribor 9, Domžale 8. V najslabšem položaju so vseeno Domžale. Da so sposobne izpeljati niz devetih zmag, so pokazale do gostovanja v Stožicah, saj so prišle z enajstimi zaporednimi zmagami. A tudi stoodstotni niz do konca DP bi bil odslej premalo, če bi Olimpija izgubila samo dve tekmi od preostalih devetih – dva poraza pa je v tej sezoni doslej doživela v 27 tekmah.