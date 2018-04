V Barceloni prepričani: To je nova sramota

A. V.

Rim - Zmaga Rome s 3:0 nad Barcelono je zatresla celoten nogometni svet. Tako nemočnih nogometašev iz Katalonije že dolgo nismo videli, v Barceloni pa pravijo, da so doživeli enega najhujših polomov v klubski zgodovini.

»Nova zgodovinska sramota v ligi prvakov,« so zapisali pri katalonskem športnem časniku Sport, še več duška so si dali v Madridu. »Padec imperija v Rimu,« so zapisali pri Marci, medtem ko časnik AS izpostavil najslavnejšega igralca Barcelone: »Messi je bil kot duh.«

Se Iniesta poslavlja?



Roma je bila boljša skozi celotno tekmo in bi lahko slavila še s precej večjo razliko. Izkazal se je italijanski trener Eusebio Di Francesco, saj je v obrambo postavil le tri igralce, bočna branilca Florenzija in Kolarova pa je pomaknil precej višje, zato je Roma nenehno ogrožala Barcelono preko krilnih položajev. Na drugi strani je bil trener Barcelone Ernesto Valverde brez ideje. Prvo menjavo je opravil šele v 81. minuti.



Lionel Messi je bil brez učinka.



»Lagal bi, če bi rekel, da bo ta poraz koristen in da se bomo kaj naučili. Povsem enako je bilo že lani, a smo znova izpadli na enak način,« je lanski izpad proti Juventusu opozoril Sergio Busquets. Razočaran je bil tudi legendarni Andres Iniesta: »Izpad nas zelo boli, mene pa še malce bolj, saj sem verjetno odigral zadnjo tekmo v ligi prvakov.«

Barcelona je sicer v zadnjih petih sezonah kar štirikrat izpadla v četrtfinalu lige prvakov, v zadnjih sedmih sezonah pa ima zgolj en evropski naslov. Zelo malo, še posebno, ker so v Kataloniji prepričani, da imajo v svojih vrstah najboljšega igralca vseh časov, toda Messi je ponovno razočaral na pomembni tekmi.

Roma hoče v finale

V Rimu so v sedmih nebesih. Preboj v polfinale so bučno proslavili, saj je bilo izjemno veselo že na igrišču, zabava pa se je nato preselila v garderobo in zatem še na rimske ulice. Klubski predsednik James Pallota iz Združenih držav Amerike se je vrgel kar v eno od rimskih fontan in ves premočen poplesaval skupaj z navijači.

»Vedeli smo, da bo težko, toda če smo hoteli verjeti v preobrat, smo se morali boriti kot bojevniki,« je žarel kapetan Daniele De Rossi. »To je eden najsrečnejših dni v moji karieri. Da lahko napredujemo, sem začutil od navijačev na ogrevanju pred tekmo, zato sem rekel soigralcem: 'Če verjamejo oni, potem moramo tudi mi'.«

Pri Romi se zdaj nikakor ne mislijo zaustaviti. Eden od junakov Edin Džeko zatrjuje: »Nihče ni verjel, da lahko pridemo do polfinala, toda zdaj hočemo v finale!«