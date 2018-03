Boštjan Cesar: V čast mi je bilo, da smo se družili čudovitih 15 let

Boštjan Cesar se bo jutri uradno poslovil od navijačev slovenske reprezentance. Na sončni strani Alp bi težko našli večjega profesionalca od »Cesija«, Ljubljančana, ki bo 9. julija dopolnil 36 let. Rekorder po številu nastopov za Slovenijo (100) je v zadnjih petnajstih letih doživel vse, kar lahko doživi nogometni reprezentant – od menjave rodov po »aferi Šmarna gora«, do zgodovinske uvrstitve Slovenije na mundial v Južno Afriko.

V izbrani vrsti so vas vodili selektorji Prašnikar, Oblak, Kek, Stojanović in Katanec. Bi jih lahko postavili na skupni imenovalec?



Težko je jedrnato izluščiti značilnosti vseh. Vsak je imel svoje prednosti in slabosti, kot vsi. Gre za različna obdobja, tudi jaz sem imel različne vloge, odvisno od moje starosti. Neposredno sem bil del menjave rodov, z Matjažem Kekom se je prebil na mundial novi val, pri Srečku Katancu sem bil zraven kot zrel nogometaš. Z vsemi selektorji sem sodeloval korektno in vselej dal od sebe največ, kar sem lahko.



Novi selektor Tomaž Kavčič se je odločil za pomladitev ožje obrambe. Kako ste sprejeli njegovo odločitev?



Selektor mi je sporočil svojo odločitev teden pred konferenco, na kateri jo je razkril medijem. Hotel sem igrati naprej in želel tudi v prihodnje aktivno pomagati reprezentanci, toda selektor mi je predstavil svojo vizijo in njegovo odločitev spoštujem. Po tekmi z Belorusijo se bom prelevil v enega največjih navijačev Slovenije, ogledal si bom vsako tekmo, ki si jo bom lahko.



Kljub temu se boste poslovili od navijačev, prijateljev in soigralcev tako, kot se spodobi za slovensko nogometno legendo in rekorderja po številu nastopov. Vsi niso dobili takšne priložnosti. Nazadnje se je ustrezno poslovil Novaković, zdaj vi.



Veste, kako je: enkrat dobiš priložnost, da se lahko posloviš na tak način, včasih pa se ne moreš. To je odvisno tudi od statusa, ki ga imaš v določenem okolju, pogosto pa tudi od različnih naključnih dejavnikov. Jaz sem se želel uradno posloviti od navijačev, soigralcev, kolegov, s katerimi smo si tako dolgo delili slačilnico. Želim se zahvaliti Nogometni zvezi Slovenije, ker mi bo to omogočila.



Je Ljubljana idealno prizorišče za igranje vaše poslovilne tekme?



Seveda, saj sem Ljubljančan. Toda rad imam tako Ljubljano kot vso Slovenijo, nikdar nisem delil Slovencev na pokrajine, domnevno naše in vaše, na te in one. V čast mi bo, da se pred našimi navijači dostojno poslovim od reprezentančne majice, ki je zame sveta.