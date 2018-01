V četrtfinale dva iz vsake skupine

Ljubljana – Kaj natančno predstavlja dvoranski nogomet, je marsikomu jasno samo približno. Ljudje sicer vedo, da je to dvoranski šport na manjšem igrišču z manjšimi goli, toda vse podrobnosti poznajo zgolj največji ljubitelji dvoranskega nogometa (ali futsala).



Že okoli imena je precej zapletov. Tekmovalci in funkcionarji želijo, da je ime športa futsal, lektorji in drugi strokovnjaki za slovenski jezik pa trdijo, da beseda izhaja iz španskega naziva futbol sala, kar v neposrednem prevodu pomeni dvoranski nogomet.



V vsakem moštvu je na igrišču po pet igralcev (vratar in štirje v polju), skupno pa lahko selektor za tekmo prijavi 14 nogometašev. Menjave so neomejene, toda igralec, ki vstopa, tega ne sme storiti, preden soigralec ne izstopi, vsaka menjava pa mora biti opravljena na označenem prostoru ob rezervni klopi. Naenkrat se sicer lahko zamenja več igralcev, posebnost pa je, da lahko vsako moštvo namesto vratarja v igri uporabi še petega nogometaša, toda na sebi mora imeti posebno majico, da se na pogled loči od soigralcev.



Tekma pri futsalu traja dvakrat po 20 minut, vendar sodnik zaustavi čas z vsakim žvižgom. Če se dvoboj v izločilnih bojih konča z neodločenim izidom, je na vrsti podaljšek dvakrat po pet minut, če tudi potem nihče ne zmaga, sledijo šestmetrovke. Trener lahko vzame minuto odmora v vsakem polčasu, v podaljšku ne več.



Po petih prekrških na vrsti desetmetrovka



Pri kartonih je enako kot pri »normalnem« nogometu. Po dveh rumenih kartonih je nogometaš izključen in ne sme več igrati. Pri dvoranskem nogometu je posebnost ta, da po rdečem kartonu moštvo ostane brez enega igralca za dve minuti, ta časovna kazen pa se predčasno konča ob prejetem zadetku. Pri vsakem moštvu se seštevajo tudi vsi prekrški. Ko jih eno moštvo zbere pet, ima nasprotnik po vsakem naslednjem prekršku neoviran strel z desetih metrov, lahko pa tudi bliže, če je bil prekršek znotraj desetih metrov. Po prvem polčasu se prekrški zbrišejo, a ne tudi po drugem polčasu, če se tekma nadaljuje s podaljškom.



V skupinskem delu zmaga prinese tri točke, remi eno in poraz nobene. V četrtfinale napredujeta po dve reprezentanci iz vsake skupine. Če imata dve ali tri reprezentance enako število točk, o razvrstitvi določajo naslednji kriteriji: točke na medsebojnih tekmah; razlika v zadetkih na medsebojnih tekmah; število doseženih zadetkov na medsebojnih tekmah; razlika v zadetkih na vseh tekmah v skupini; število doseženih zadetkov na vseh tekmah v skupini …