V finalu dvoboj Dobovec - Litija

Finalista futsalskega pokala sta Dobovec, ki je premagal Siliko, in Litija, ki je bila boljša od Bronxa.

N. Gr., STA

Podčetrtek - Ekipi Dobovca MB Montinga in Litije sta finalistki letošnjega futsalskega pokala Term Olimia v Podčetrtku. Dobovec je kar s 7:0 ugnal moštvo Siliko Rem Power, Litija pa s 5:4 Bronx Škofije. Finale bo v nedeljo ob 19. uri.

Na prvi tekmi sta Bronx in Litija pokazali zanimivo predstavo, odločilen zadetek pa je 17 sekund pred koncem dosegel reprezentant Alen Fetić. Slednji je tako kot Teo Turk dosegel dva zadetka za zmagovalce. Pri poražencih je trikrat zadel Nik Zajc.

»Res mi je hudo, ker smo v izdihljajih tekme dobili gol in nesrečno izgubili. Lažje bi mi bilo, če bi izgubili na drugačen način,« je po polfinalu povedal Marko Hrvatin, trener in igralec Bronxa, medtem ko je bil razumljivo bolj zadovoljen trener Litije Damir Pertič: »Prvih sedem minut je bilo dobrih, potem nas ni bilo. Energijsko smo povsem padli. Ne vem, kaj se je zgodilo. Smo pa lahko veseli, da smo z najslabšo tekmo v sezoni napredovali v finale.«

Druga tekma je bila precej bolj enostranska, saj je vseh sedem zadetkov končalo v mreži vrhniškega Silika. »Dobovec je bil boljši. Skušali smo odigrati z vratarjem, a se nam ni izšlo. Storili smo preveč napak. Verjamem pa, da se bomo iz tega poraza tudi kaj naučili,« je po tekmi razmišljal trener Silika Mile Simeunovič, kapetan Dobovca Rok Mordej pa je dodal: »Veseli smo te zmage, morda je rezultat malce previsok. Naše misli so pri finalu, ki se zmaguje, ne le igra.«

Letos sicer poteka že 23. sezona pokalnega tekmovanja. V dosedanjih 22 sezonah je naslov devetkrat pristal v Litiji, po trikrat sta slavila Oplast in Puntar, po dvakrat mariborski Luvin in FutureNet, po enkrat pa celjski Pelikani (Maxi klub), Gorica in Bronx Škofije.

Izida, polfinale:

Bronx Škofije - Litija 4:5 (2:1)

Strelci: 0:1 Turk (5.), 1:1 Zajc (10.), 2:1 Zajc (19.), 2:2 Turk (21.), 2:3 Fetić (22.), 3:3 Zajc (28.), 4:3 Radišković (29.), 4:4 Ručna (32.), 4:5 Fetić (40.).

Dobovec MB-Monting - Siliko Rem Power 7:0 (2:0)

* Strelci: 1:0 Čujec (3.), 2:0 Majić (14.), 3:0 Mordej (24.), 4:0 Grbić (29.), 5:0 Marot (31.), 6:0 Marot (36.), 7:0 Končan (39./avtogol).