V finalu dvoboj Portugalska : Španija

Mali nogometaši Portugalske so bili po napeti končnici s 3:2 boljši od Rusije in se uvrstili v finale eura, Španci so bili boljši od Kazahstana.

N. Gr., STA

Ljubljana - Portugalci so v tekmo šli z ne najboljšo popotnico, kar zadeva zadnje tekme z Rusi. V letu 2017 so z njimi igrali štirikrat, dvakrat so izgubili, dvakrat pa igrali neodločeno. Tudi tokrat so se hitro znašli v zaostanku, a v drugem polčasu so tudi po zaslugi dveh zadetkov Andreja Coelha preobrnili izid in se veselili vstopa v svoj drugi finale evropskih prvenstev.

Doslej so v njem igrali le leta 2010. Na drugi strani bodo Rusi, ki so lovili četrti zaporedni evropski finale, v soboto igrali za bron proti poražencu drugega polfinala med Španijo in Kazahstanom.

Rusi so tekmo izvrstno začeli. V tretji minuti je Eder Lima sprožil prvi resnejši strel na tekmi, minuto zatem pa je svojo ekipo povedel v vodstvo, potem ko je v praktično prazno mrežo poslal žogo po lepi akciji, s katero so Rusi izigrali Portugalce.

Rusi so bili nevarni še v sedmi minuti, ko je Robinho s prefinjenim strelom zatresel okvir vrat, Sledili so poskusi Sergeja Abramova v deseti, Ivana Čiškale v 12. in Robinha v 13. minuti, a ti niso prinesli spremembe izida.

Portugalci so bili prvo polovico polčasa v podrejenem položaju, potem pa vzpostavili ravnotežje in v zadnjih minutah prevzeli pobudo. Tako je v 17. minuti Pedro Cary prišel pred vratarja Georgija Zamtaradzeja, a se malce zapletel in žogo poslal mimo vrat.

Minuto zatem je ruski čuvaj mreže dobro posredoval v dvoboju ena na ena s Tiagom Britom, v 19. minuti pa je Ricardinho preigraval po levi strani, sprožil, a spet je bil na mestu Zamtaradze.

Uvod drugega polčasa je bil precej izenačen z nekaj poskusi na obeh straneh, izid pa se ob dobrem ruskem čuvanju tekmecev ni spremenil. Zato pa se je v 31. minuti. Rusi so takrat naredili napako na dvoji polovici, Andre Coelho je ukradel žogo in jo potem z desetih metrov poslal pod prečko ruskega gola za 1:1.

Pet minut pozneje so Portugalci zadeli za preobrat. Po kotu je bil spet uspešen Andre Coelho, ki je od daleč žogo poslal v levi zgornji kot ruskih vrat. Malo zatem so se v priložnosti znašli Rusi po slabem izbijanju Portugalcev, Robinho pa je iz bližine žogo poslal čez gol.

Rusi so v zadnjih dveh minutah zaigrali z igralcem več. Najprej so bili slabo minuto pred koncem kaznovani, čez celo igrišče je v prazno mrežo zadel Bruno Coelho za 3:1. Le nekaj sekund pozneje pa so prek Ederja Lime znižali zaostanek, a to je bilo tudi vse, kar jim je uspelo.

Sergej Skorovič, selektor Rusije: »Znova težka tekma. Seveda, saj je bil polfinale. Naši igralci so pokazali najboljše, kar znajo, Portugalska pa je bila bolj srečna. Dosegla je več golov in je zato v finalu. Zdaj moramo pogledati videoposnetek, da vidim, kakšne napake, smo delali, in se pripraviti na tekmo za tretje mesto.«

Jorge Braz, selektor Portugalske: »Kot smo si predstavljali, je bila težka tekma. Majhna država, kot je Portugalska, je imela dušo veliko kot Rusija. Nismo začeli dobro, bili smo živčni, nismo igrali našega futsala. Potem pa smo začeli razumeti, da moramo igrati po naše, uživati in tako smo začeli drugi polčas. Bili smo dinamični, povzročali nekaj težav Rusom, priložnosti so se pojavile, zadeli smo, na koncu pa je še naša velika duša prišla do izraza.«

Španci šele po kazenskih strelih

V drugem polfinalu so se Španci pomerili s Kazahstanom in v Stožicah več kot 6000 gledalcem pripravili pravo poslastico. O potniku v finale so odločili šele kazenskih streli, kjer so bili na koncu z 8:6 boljši Španci in si priborili zmenek s Portugalci.

V soboto bodo igrali v velikem finalu, na tekmi za tretje mesto bomo spremljali dvoboj Rusije in Kazahstana.

Portugalska : Rusija 3:2 (0:1)

Dvorana Stožice, gledalcev 6023, sodnika: Kovacs in Farkas (oba Mad).

Strelci: 1:0 Eder Lima (4.), 1:1 Andre Coelho (31.), 1:2 Andre Coelho (36.), 1:3 Bruno Coelho (40.), 2:3 Eder Lima (40.).

Rusija: Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davidov, Čiškala, Putilov, Liskov, Romulo, Milovanov, Abramov, Nijazov, Abramovič, Afanasjev, Esquerdinha.

Portugalska: Sousa, Cary, Bruno Coelho, Matos, Ricardinho, Bebe, Hugov, Andre Coelho, Tunha, Miguel, Cecilio, Moreira, Varela, Brito.

Rumeni kartoni: Abramov, Robinho; Tunha, Varela.

Rdeči karton: /.