V finalu Real Madrid, Liverpool in Damir Skomina

Dobro, da sledi enotedenski predah v evropskih nogometnih pokalih in bo Uefa vnovič odprla kolosej šele konec meseca … Žreb polfinalnih parov lige prvakov je namreč sledil visokemu ritmu, ki so ga v torek, sredo in četrtek narekovali najboljši klubi v Evropi, zato se obeta silovit spopad za nastop v Kijevu.



Si lahko zaljubljeni v nogomet želijo več, kot so dobili sredi iztekajočega se tedna? Seveda si lahko, toda njihove možnosti so enake možnostim fantov, ki so v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja upali na srečanje s Sofijo Loren ali Marilyn Monroe. Epsko merjenje moči med Italijani in Španci v Rimu in Madridu je dobilo nadgradnjo v četrtek, ko so uživali v spektakularnih večerih navzoči na vseh štirih prizoriščih evropske lige v Marseillu, Salzburgu, Moskvi in Lizboni. Šest tekem, 24 golov oziroma natančno štiri na tekmo ter več zgodovinskih zasukov!



Najbolje od leta 1955



Le upamo lahko, da bodo v polfinalu lige prvakov presegli doseženo iz četrtfinala, za nami so namreč morda najbolj spektakularni dnevi od začetka evropskih klubskih tekmovanj v letu 1955. Toda šport vselej prinaša nove izzive in tudi ob prehodu aprila v maj bo tako.



Zdi se, da je imel Uefin ambasador letošnjega finala Andrej Ševčenko srečno roko pri žrebu polfinalnih parov. Derbi med Bayernom in Realom, ki bo najprej obiskal bavarsko metropolo, zagotavlja jamstvo za nepozabna večera, ne nazadnje gre za spopad nogometnih gigantov najvišje ravni in klubov, ki letno ustvarita približno 1,3 milijarde evrov prihodkov, njuni blagovni znamki pa sta vredni približno štirikrat več – vrednost Reala je ocenjena na približno 3 milijarde evrov, Bayerna na 2,2 milijarde evrov. Še zgovornejši je podatek, da sta kluba zaznamovala 25 (!) finalov lige prvakov, četudi se na zadnji nadzorni točki v raj nikdar nista pomerila med sabo (Real ima 12 naslovov, trikrat pa je izgubil, Bayernov izkupiček je 5+5). Tudi medsebojna bilanca špansko-nemškega derbija je filigransko izenačena: 25 tekem, po 12 zmag za vsakega, Real je zabil gol več (37:36).



Niko Kovač kot Pep Guardiola



»Imam lepe spomine na naš zadnji osvojeni trojček lovorik. Tudi tedaj smo igrali prvi tekmi z Barcelono in Juventusom na svojem štadionu. Naj se ponovi zgodovina tudi proti Realu,« si je zaželel trener Jupp Heynckes, ki je osvojil ligo prvakov na klopeh Reala (1998) in Bayerna (2013). Heynckes po koncu sezone (spet) odhaja v pokoj in bo prepustil položaj hrvaškemu trenerju Niku Kovaču, ki blesti na klopi Eintrachta. Podobno kot leta 2013, ko je bilo vnaprej znano, da bo oddal stol Pepu Guardioli … Tedaj se je Bayern nazadnje zavihtel na vrh Evrope.



Real ostaja favorit derbija, ne nazadnje je dobil tudi lanski četrtfinalni dvoboj, četudi tesno – po podaljšku na povratni tekmi v Madridu, potem ko sta oba tekmeca doma izgubila z 1:2. Tudi stavne hiše dajejo prednost svetovnim prvakom, ki meljejo evropske tekmece na krilih strelskega rekorderja Cristiana Ronalda. Povprečna kvota na preboj Reala v finale se giblje okrog 1,7, na Bayern okrog 2,1.



Še večja vloga favorita naj bi pripadala Liverpoolu v polfinalnem paru z Romo (1,4 : 2,7). Angleži letijo na pogon fanatične borbenosti, ki jo je vcepil v miselnost kluba energični trener Jürgen Klopp. »Kdor meni, da smo dobili najboljši žreb, ne ve veliko o nogometu. Vprašajte Barcelono, kaj si misli o tem,« je opozoril svoj tabor Klopp, Italijani pa bodo krenili po finale. Tam so igrali le enkrat in na svojem štadionu izgubili prav z Liverpoolom. »Vsi v Rimu trpijo zaradi tega, kot nogometaš se spominjam tudi dvoboja na začetku stoletja, ko smo bili boljši, a se nam ni izšlo. Ne smemo se bati meriti na finale,« je zatrdil Eusebio di Francesco, dve leti mlajši trener kot Klopp (50:48).



Skomina sodil skoraj popolno



Med favoriti za nastop v finalu niso le nogometaši Reala in Liverpoola, ki so se enkrat že merili za naslov zmagovalca pokala državnih prvakov – leta 1981 na pariškem Parcu princev so bili z 1:0 boljši Otočani. Še vedno upa na karierni vrhunec tudi najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, ki je v četrtek odlično pospravil pod streho četrtfinalni večer evropske lige med Salzburgom in Laziem. Četudi so Italijani presenetljivo izgubili tekmo in dvoboj, so Koprčanu na Apeninskem polotoku prisodili oceno »skoraj popolno«. Skomina je letos vodil tri izločilne tekme v Evropi: v ligi prvakov spopad Barcelone in Chelseaja (3:0), v evropski ligi pa dvoboja Celtic vs Zenit (1:0) in Salzburg vs Lazio (4:1). Glede na videno – in učinek drugih sodnikov – ne bi bilo presenečenje, če bi Uefa zaupala Skomini eno od preostalih petih tekem v ligi prvakov.