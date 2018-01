V ligi narodov Slovenci z Bolgarijo, Norveško in Ciprom (VIDEO)

Selektor Tomaž Kavčič: »Ekipe so kakovostne, primerljive, naš cilj bo prvo mesto, vem pa, da ne bo lahko.«

J. P.

Lozana - Današnji ples kroglic v Lozani je nogometne reprezentance razdelil po skupinah v novonastali ligi narodov. Slovenska izbrana vrsta bo, kot je znano, tekmovala v ligi C, nekdanji finski ostrostrelec Jari Litmanen, ki si je ime ustvaril pri Ajaxu, pa jo je posadil v skupino 3, v kateri bodo še Ciper, Bolgarija in Norveška.

Slovenija, sicer 64. zasedba svetovne jakostne lestvice, se bo tako udarila z dvema višje rangiranima tekmecema - Bolgarija namreč drži 42., Norveška pa 58. mesto -, medtem ko bo Ciper (92.) avtsajder skupine. Nova liga narodov se bo začela septembra in bo zamenjala dosedanje marketinško in rezultatsko nepomembne prijateljske dvoboje.

Zmagovalke skupin lige C bodo napredovale stopničko višje, v B, zadnjeuvrščene ekipe pa izpadle na najnižjo raven - v ligo D. Skupinski del bo najprej na sporedu med septembrom in novembrom med siceršnjimi reprezentančnimi premori, udeleženke pa bodo igrale vsaka z vsako na domačem igrišču in gostovanju.

Bo pa liga narodov, kar bo njen dodatni mik, prispevala tudi štiri udeleženke evropskega prvenstva leta 2020, to bodo zmagovalke vsake od štirih lig, poroča STA. Končnega šampiona lige bo določil zaključni turnir junija prihodnje leto, na katerem bodo sodelovale najprepričljivejše reprezentance štirih posameznih skupin kakovostne lige A.

V slovenskem taboru so z žrebom zadovoljni. »Skupina je zelo izenačena, v njej se da tekmovati. Smo konkurenčni, zadovoljen sem. Če želiš napredovati v višji razred, moraš biti prvi v skupini. Naš cilj je tako jasen: prvo mesto v skupini 3,« je bil nedvoumen predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović.

»Na žreb tako ali tako nimaš vpliva. Ekipe so kakovostne, primerljive, toda tudi mi nismo slabi. Lahko igramo z vsakim od tekmecev. Če nekje tekmuješ, mora biti cilj najvišji. Tako bo naš cilj prvo mesto, vem pa, da ne bo lahko,« pa se je njegovemu mnenju pridružil novi selektor slovenske izbrane vrste Tomaž Kavčič.