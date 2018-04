V Olimpijini slačilnici brez veselja

Veliki 35. derbi je v 25. kolu 1. SNL napolnil Stožice, zmagovalca ni bilo. Približno 13.000 gledalcev je videlo boljšo Olimpijo, ki je izgubila dve točki, in slab, obupno slab Maribor v prvem polčasu in bolj enakovrednega v drugem. Priigral si je točko upanja, da bi še lahko ogrozil Olimpijin pohod proti naslovu. Na lestvici med prvo Olimpijo in drugim Mariborom, ki ima še tekmo manj, ostaja 10 točk, tretje Domžale pa ob dveh tekmah manj od Olimpije zaostajajo 13 točk.

»V slačilnici ni bilo zadovoljstva, ker smo se zavedali, da smo izgubili dve točki,« je po 15. ligaškem derbiju brez zmagovalca (1:1) med Olimpijo in Mariborom zadel žebljico na glavico eden od najvidnejših igralcev in v 69. minuti strelec za zeleno-bele Mitch Apau. Za izenačenje je v 82. minuti zadel rezervist Luka Zahović.

Nizozemčev prvi ligaški gol je šele v 67. minuti nagradil silovito Olimpijino premoč iz prvega polčasa, v katerem je bil Maribor tretjeligaški, brez kakršnekoli vizije, kako in kaj, se je opotekal in upal, da bo Olimpijina premoč pojenjala. Ljubljančani so zmago zapravili v prvem polčasu, navkljub zapravljeni zaključni žogi s 5 m Ricarda Alvesa pri 1:0 v drugem polčasu oziroma po bravurozni obrambi najstarejšega igralca (40 let) in bržčas najboljšega posameznika Jasmina Handanovića. Ljubljančan v mariborskih vratih je imel sicer manj dela v vratih v primerjavi z razmerjem sil na igrišču, a je s svojo zanesljivostjo vlival upanje o zasuku.

Jasmin Handanović je bil bržčas najboljši posameznik tekme. Foto: Blaž Samec/Delo.

»Po takšnem polčasu bi morali imeti vsaj gol kapitala. V vsem smo bili boljši, še posebej v visokem ritmu, agresivnosti in kombinatoriki. Maribor ni mogel sestaviti niti dveh podaj. A bilo bi nepošteno, če bi še več zahteval od igralcev. Vedeli smo, da ne bomo mogli vso tekmo igrati v tako silovitem ritmu, toda fantje so pokazali napredek. Ne bi pa si smeli dovoliti, da tekmo spremenimo v igro 'teci in streljaj', čeprav smo si priigrali veliko priložnosti. Če bi mi nekdo ponudil, koga bi izbral za to priložnost, bi se odločil za Alvesa. Vratar, to je treba priznati, je fenomenalno ubranil. Ne bi bili prvaki, bili bi bližje," je povedal domači trener Igor Bišćan.



Martin Milec: Olimpiji bo spodrsnilo, a mi bomo morali zmagovati

Najboljši Mariborčan je bil edini reprezentant Martin Milec. Z asistenco za Zahovićevo izenačenje je potrdil svojo prepričljivo predstavo. »Kriza je vplivala na našo igro, še posebej na začetku tekme. Nismo bili dovolj sproščeni, ko smo vzeli žogo. Mislim, da smo bili živčni, a smo to popravili v drugem polčasu. Naredili smo preveč napak, kar je posledica pomanjkanja samozavesti,« je povedal Milec, ki še ni izgubil upanja, da bi Maribor ubranil naslov, a je priznal: »Tekem je še veliko in točk tudi. Tudi Olimpiji bo še spodrsnilo, a zmagovati bomo morali.«

Maribor se je v prvem polčasu izognil porazu, v drugem je v trenutkih, ko je bil vsaj enakovreden, prejel gol. Toda v zasuk iz slabega na boljše in iz zaostanka v izenačenje so pripeljale menjave in tudi Milaničev taktični popravek - iz postavitve 4-2-3-1 v 4-4-2 s postavitvijo v romb v zvezni vrsti.

»Mislim, da bi si morali bistveno več upati, se več odkrivati in imeti več kombinatorike. Veliko je bilo teka za žogo, manj, ko smo jo imeli mi. V prvem polčasu nič, v drugem več,« je med drugim povedal Izolan, ki o boju za ubranitev naslova ne razmišlja preveč. »Pomembneje je, da bo moštvo nekaj odneslo od tega. Jasno mi je, da je treba biti boljši, nismo na ravni, kakršno bi radi imeli. Maribor je sposoben več; kako se vzpeti, pa ... Imamo začrtan plan, držali se ga bomo in šli iz tekme v tekmo.«