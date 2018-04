N. Gr.

Madrid – V Nyonu tokrat najprej poteka žreb polfinalnih parov evropske lige, svojega nasprotnika je že dobil madridski Atletico Jana Oblaka. Madridčani se bodo pomerili z londonskim Arsenalom, še enim od favoritov za osvojitev naslova prvaka evropske lige, ki prinaša tudi vstopnico v ligo prvakov, zato je predvsem Arsenal zelo motiviran za končno zmago.

Oblak doslej v tem evropskem tekmovanju ni branil, v najbolj pomembnih tekmah pa bo morda dobil priložnost med vratnicama. V drugem polfinalnem obračunu se bosta srečala Marseille, ki je izločil Leipzig Kevina Kampla in Salzburg, ki nadaljuje svoj pohod proti vrhu na krilih evrov Didija Mateschitza.

Polfinalna para evropske lige Foto: Reuters

Bayern – Real in Liverpool – Roma

Ob 13. uri so izžrebali tudi polfinalne pare lige prvakov. V polfinalu bomo spremljali ponovitev lanskega četrtfinalnega dvoboja med Bayernom Münchnom in madridskim Realom, za drugo finalno vstopnico se bosta pomerila Roma in Liverpool. Bayern je imel do zdaj naklonjen žreb v letošnji ligi prvakov, v polfinalu pa bo dvoboj Bayerna in Reala najbrž dvoboj dveh glavnih favoritov za končno lovoriko.

Prvi dvoboj bosta doma odigrala Bayern in Liverpool, Roma in Real sta imela bolj srečno roko pri žrebu.

Finale lige prvakov letos 26. maja gosti Kijev, finale evropske lige pa 10 dni prej Lyon.