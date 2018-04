V Stožicah bi lahko zadišalo po naslovu

Ljubljana – Olimpija je pred nemara najzahtevnejšim spomladanskim izzivom: danes bo v 27. kolu gostila Domžale, ki lahko v Stožicah izenačijo rekordni niz ducata zmag nekdanje Olimpije. Danes bo še tekma v Celju, jutri še tri v Kranju, Novi Gorici in Kidričevem.



Celje: Celje – Krško (sobota, Mitja Žganec, 15): Za Celjane je konec upanja, da bi se lahko v pokalnem tekmovanju prebili med najboljše v državi. Ampak vrnitev v ligaški ritem jim je ponudila nov privlačen izziv, ker je Rudar čez noč postal lahko ulovljiv tekmec na 4. mestu. Evropa je nenadoma bliže in dosegljiva. Ampak le ob zmagah in ne ob privlačnih igrah za oko. Prihajajo tekmeci po meri Jucieja Lupete. Z velikimi je šprintal, s slabšimi bi ob asistenci Rudija Vancaša Požega lahko zabijal odločilne gole.



Ljubljana: Olimpija – Domžale (Dejan Balažič, 16.55): Olimpija je eno nalogo z uvrstitvijo v pokalni finale izpolnila brez prask, za drugo nima veliko izbire. Z neodločenim izidom bi samo še podžgala Mariborčane in jim dala krila, Domžalčane pa bi prav tako zadržala v upanju, da bi lahko napadli iz ozadja. Poraz bi pomenil, da bi zadnja četrtina prvenstva postala srhljivka. Zmaga bi bila vredna tričetrt naslova. Trener Igor Bišćan se je izučil v premišljenega in preračunljivega strokovnjaka. Uganka je le ena, se bo Domžal lotil s silo šampiona ali zvitega lisjaka? Najbolj učinkovita kombinacija bi bila, da bi uporabil oboje. Če je upošteval sijajno formo Domžal, bi lahko derbi Ljubljanske kotline ponudil veliko taktičnega dvoboja, če je Zagrebčan ocenil, da ima kakovostnejše igralce, potem bo napadel z vsemi silami. A brez presenečenj v igralski zasedbi. Ta je predvidljiva vsaj v desetih igralcih. Tudi gostujoči up s trenerske klopi Simon Rožman je imel za seboj študijske dneve in noči. Moštvo je tako rekoč izbrusil do popolnosti, zaradi česar je najmanj v vlogi enakovrednega tekmeca. Skušnjava je, da bo moral več tvegati. Kljub vsemu mu točka ne bi pomenila veliko. Oboji so jeseni zmagali doma – po 1:0.



Kranj: Triglav – Rudar (nedelja, Miran Bukovec, 13): Kranjčani so upali, da bodo Ankarančani vedno korak za njimi. Upanja ni več, zdaj je vsaka tekma, razen proti vodilni trojki, enaka finalni za prvaka. Kranjčani plačujejo davek za revščino na igrišču ali pa kar »gorenjščino«. Če bi bili manj varčni ali škrti, se jim ne bi bilo treba tresti, borili bi se za 8. mesto. Zdaj so zabredli tako globoko, da ne vedo, ali sploh zmorejo spraviti skupaj tekmo ali dve s polnim izkupičkom. Kanček upanja jim vliva manjša kriza Rudarja.



Nova Gorica: Gorica – Maribor (Nejc Kajtazović, 16.55): Gorica je tako uboga, da bi ji bil tudi slab Maribor prehud tekmec. Maribor je sicer vse prej kot odličen, a je s pomlajeno in slovensko podobo marsikateremu navijaču vrnil nasmeh na obraz. Predvsem je postal moštvo, ki se ga splača podrobno spremljati. V spretnemu strelcu Luki Zahoviću in v izjemno močnemu Janu Mlakarju ima dvojec, ki za seboj lahko povleče moštvo in na tribune privablja gledalce. Edini, ki mu nov položaj ne ustreza, je trener Darko Milanič. Ne bo več dovolj samo zmagovati, šteli bodo tudi vtis, napredovanje igralcev in spektakel. Ob prvem spodrsljaju bi lahko bil tudi bivši. Po Krškem je njegov odstop preprečil Zlatko Zahović.



Kidričevo: Aluminij – Ankaran Hrvatini (Dragoslav Perić, 18.45): Veselje Aluminija ob uvrstitvi v finale je bilo kratkotrajno. Če je bilo morda predolgo, bi davek lahko plačal v obliki – dodatnih kvalifikacij ...