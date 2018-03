V Stožicah popravni izpit za nemočne Slovence

Celovec – »Slab začetek, dober konec,« se tolažijo navijači Slovenije po sinočnjem porazu nogometne reprezentance v Celovcu. Drugega jim ne preostane, potem ko so Avstrijci v prijateljski tekmi pošteno nadigrali Slovence in jim dali pred torkovo tekmo z Belorusijo kar dobro misliti. Gostje so jo namreč še dobro odnesli z izidom 0:3.



Tekme s »prijateljskim« predznakom so vselej posebne, zaradi številnih poznejših menjav pa je najbolj merodajen učinek moštev v prvem polčasu. Slovenci se s prikazanim v prvih 45 minutah ne bodo mogli pohvaliti. Selektor Tomaž Kavčič resda ni presenetil navzočih ob Vrbskem jezeru, na igrišče je poslal pričakovano enajsterico – z vratarjem Janom Oblakom (bolečina v stegenski mišici) ni želel tvegati – in izbral pričakovanega kapetana Bojana Jokića. Močno pa so »presenetili« njegovi aduti, ki v tem obdobju igre niso navdušili približno 500 rojakov med 18.100 gledalci na čudovitem štadionu.



Vse skupaj se je resda začelo na prijateljski način, očitno nihče ni želel tvegati, saj je šlo vendarle za dvoboj selektorjev, ki sta formalno debitirala na klopeh Avstrije in Slovenije prav s sinočnjo tekmo. Toda razmerje moči se je hitro spremenilo. Ko so Avstrijci prestavili v višjo prestavo, Slovenci niso mogli slediti ritmu igre, ki so ga narekovali domači zvezdniki bundeslige in premier league. Bayernov as David Lazaro, Marko Arnautović in dragulj berlinske Herthe Valentino Lazaro so bili prehitri in tehnično predobri za svoje čuvaje. Tako so gostitelji (ne)posredno zabili oba gola. Prvega Alaba s prostega strela, potem ko je njihovo akcijo s prekrškom ustavil Krhin, drugega Arnautović, potem ko je s finto vrgel iz igre Nejca Skubica.



Gostje so nanizali nekaj polpriložnosti (Robert Berić po podaji Reneja Krhina, Benjamin Verbič po lepem driblingu in Josip Iličić s prostega strela, ko je zadel prečko), toda v seštevku niso igrali za pozitivno oceno. Odvzeli so premalo žog, njihova obramba prav nič ni spominjala na trdnjavo, ki so jo pričakovali navijači ob optimističnih besedah z Gorenjske. Podobno je bilo v napadu – preveč je bilo individualnih akcij, pri čemer je bil najbolj aktiven Josip Iličić, uspešno odigranih dvojnih podaj tako rekoč ni bilo, prav tako ne predložkov z bokov ali kril.



Tudi po dvojni Kavčičevi menjavi ni bilo kdo ve kako bolje, potem ko sta Kurtića in Berića zamenjala Roman Bezjak in Valter Birsa. Še naprej je Avstrija predstavljala ekipo, ki išče gol in poskuša priti do tekmečevih vrat s pogumno in ambiciozno igro prek bočno-krilnih položajev. Za to je bila tudi nagrajena s tretjim golom, potem ko so njeni igrivi nogometaši z novo lepo akcijo izigrali nemočne goste; akcijo je začel in jo končal prvi igralec tekme Arnautović, ki igra odlično tudi v majici West Hama.



V zadnji tretjini tekme – pri visokem zaostanku z 0:3 – so vendarle poskušali doseči vsaj častni gol tudi aduti selektorja Kavčiča. Z Birso so pač dobili par nog, ki lahko natančno odda žogo tudi večkrat zapored, ob tem je začasno poživil igro tudi rezervist Martin Milec. V nadaljevanju je šlo resda bolj ali manj za kadrovsko eksperimentiranje obeh selektorjev. Kavčič je potegnil iz igre še Kampla in Iličića, preveril pa trenutno formo Rajka Rotmana in novinca Domna Črnigoja, pri čemer je ohranil osnovno igralno postavitev 4-2-3-1 s Črnigojem na desnem krilu in Rotmanom ob Reneju Krhinu.



Avstrija : Slovenija 3:0 (2:0)



Štadion Vrbsko jezero, gledalcev 18.100, sodnik Klossner (Švica).



Strelci: 1:0 – Alaba (16), 2:0 – Arnautović (36), 3:0 – Arnautović (51).



Avstrija: Lindner, Hinteregger, Ilsanker, Arnautović (od 86. Schaub), Alaba (od m90. Wöber), Baumgartlinger (od 90. Schlager), Prödl, Schöpf (od 74. Grillitsch), Burgstaller (od 69. Gregoritsch), Lainer, Lazaro (od 67. Kainz); Slovenija: Belec, Skubic (od 62. Milec), Krhin, Iličić (od 77. Črnigoj), Kurtić (od 46. Birsa), Jokić, Mevlja, Kampl (od 76. Rotman), Verbič, Struna, Berić (od 46. Bezjak); posest žoge: 52:48; streli: 16:7; na vrata: 5:2; koti: 4:6.