Vijolični bes fasada za lastni greh

Ljubljana – Maribor ni izpolnil naloge, Olimpija jo je in dvoboj vodilnega dvojca se je že spremenil v bitko na vseh frontah. Ljubljančani so s srečno zmago proti Celju znižali zaostanek s treh točk na eno, Maribor pa je po razpletu brez golov proti Aluminiju takoj uprizoril lov na čarovnice.



Užaljeni pamflet na klubski spletni strani po »ukradeni« minuti (!?) v Ljudskem vrtu in »podarjeni« v Stožicah še isti večer po prvih tekmah v drugem delu sezone je vsaj z vidika hitrosti ustvarjanja teorij zarote vreden naslova državnega prvaka. Le panogo, v kateri bi odziv prinesel lovoriko, si je treba pod Kalvarijo še izmisliti.



Maribor je z vikom in krikom lepo zabelil nov ligaški štart, podžgal strasti, iz zimskega spanca dvignil nogometne navdušence in drugo športno javnost ter pretežni del navijaške vojske že postavil na fronto, da bi napadla ali se ubranila pred z domnevno vsemi žavbami namazanim in favoriziranim ljubljanskim tekmecem.



Fantazijski svet glavnih mariborskih ustvarjalcev je bil načrtno odpeljan v drugo smer – stran od nogometne igre in taktično-tehničnih podrobnosti, ki se tičejo strokovnega štaba in nogometašev. Darko Milanič in Zlatko Zahović sta poskusila navijačem predstaviti posodobljeni Maribor. Z novim sistemom (rombom v zvezni vrsti), ki naj bi odkril odlike Olimpijinega rezervista Alexandruja Cretuja in udarno (strelsko) moč komaj 41 let starega dvojca Luka Zahović (22) - Jan Mlakar (18). Milanič je ocenil, da si proti Aluminiju lahko privošči preizkus in se uštel. Kidričani so premišljeno prepustili vodenje vijolične igre okornemu Cretuju, zgostili so obrambni zid, dopustili prostor na bočnih položajih in onemogočili ključnega ustvarjalca Dareta Vršiča. Razen izrazitega pritiska si Mariborčani iz igre niso priigrali nobene priložnosti.



Alves je rešil Bišćana



Milanu Mandariću je odleglo. Olimpija je z zvrhano mero sreče izkoristila, kar ji je Celje podarilo. Trenerja Igorja Bišćana je prvega zagovora rešila mojstrovina Ricarda Alvesa. Portugalec je kaznoval napako prezelenega Luke Kerina v sodnikovem dodatku in trenerja Dušana Kosića, da v finišu ni dal prednosti izkušenemu Luki Žinku ter ukazal zaprtje igre. Izbor začetne enajsterice, sistem igre (vztrajanje pri 4-2-3-1 brez napadalca) in tudi menjave so razkrile, da Bišćan pozimi ni dobil novih zamisli, pač pa je stavil na »kontinuiteto«, ki jo lahko nadgradijo le jezni rezervisti brez slovenskih fantov. Maribor jih ima, zaradi česar bo tudi ob slabših rezultatih, ko se bo polegla jeza, lahko upal na podporo »ulice«. Olimpija in Mandarić jo bosta imela, dokler bosta zmagovala in ogrožala Maribor. Ali ga celo prehitela.



Olimpija je vseeno pustila boljši vtis, saj je igrala proti močnejšemu tekmecu.