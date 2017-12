Walter Jeklin novim izzivom naproti

A. V.

Koper - Walter Jeklin, nekdanji slovenski članski košarkarski reprezentant in športni direktor poljskih Polonie 2011, Asecca Prokoma, Zielone Gore ter slovenske in poljske reprezentance, je sporazumno prekinil sodelovanje s koprskim klubom Sixt Primorska. Jeklin je v dobrem letu dni na noge postavil športni del delovanja kluba, so sporočili iz Sixta.

Jeklin je bil protagonist prihodov glavnega trenerja članske ekipe Jurice Golemca ter vodje mladinskega pogona KOŠ Primorske Mira Alilovića in snovalec prihoda okrepitev tako v članskem moštvu kot v mlajših kategorijah, zdaj pa se je s po pogovoru s predstavniki generalnega sponzorja kluba odločil za sporazumno prekinitev pogodbe.

Jeklin je pretežni del košarkarske kariere deloval na Poljskem, skupaj z družino pa se je po skoraj dveh desetletjih, ki ju je preživel na Poljskem, letos preselil nazaj v Slovenijo. Tudi v nadaljnji karieri bo njegovo življenje primarno vpeto v košarko, porazdeljeno med Slovenijo in Poljsko.

"V KK Sixt Primorska sem v dobrem letu vzpostavil športni del delovanja celotnega kolektiva in ker je ta naloga v dobršni meri izpolnjena, smo se z vodstvom Sixta, generalnega sponzorja koprskega kluba, dogovorili o tem, da se sam podam novim izzivom naproti. Klub se je v poldrugi sezoni dvignil na visoko raven, športni del je zares postavljen na zdravih osnovah, ki sta jih že poprej tlakovala v novem projektu povezana KOŠ Primorska in KK Sixt Primorska," je ob slovesu povedal Jeklin.