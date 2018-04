Arsene Wenger z vsemi topovi nad Jana Oblaka

Ljubljana – Tudi v evropski ligi bodo drevi odprli fronto štirih najboljših, ki se bodo merili za boljše izhodišče pred naslednjim tednom, ko bodo igrali povratne tekme. Pod drobnogledom bo edini preživeli slovenski nogometaš v izločilnih dvobojih Jan Oblak, čigar Atletico bo gostoval v Londonu.



Atletico sodi med evropske težkokategornike, ki je s selitvijo na novi štadion Wanda Metropolitano dobil dodaten zagon za lov na najboljše, kakršni so Real, Barcelona, Bayern, PSG in oba kluba iz Manchestra. Trener Diego Simeone ne popušča, v Madridu se znajde odlično že sedmo leto in postaja trener-menedžer angleškega tipa kot nekoč Alex Ferguson in Arsene Wenger. Prav slednji bo predstavljal glavno oviro za Atletico na njegovi poti proti vrhuncu sezone. Finale, ki bo 16. maja v Lyonu, ponuja mamljivo lovoriko, ki se ji ne splača odreči. Arsenal bo imel resda motiv več, saj evropska liga zanj predstavlja zadnjo priložnost za preboj v ligo prvakov 2018/19. To bi bilo sanjsko slovo za odhajajočega Arsena Wengerja. Ta se zaveda velikosti izziva, ne nazadnje je z napovedjo o svojem umiku sprostil svoje ase, prvi je nasankal West Ham, ki so mu »topničarji« konec tedna nasli štiri gole.



V boj za 400 milijonov



Ne gre zgolj za uspeh na igrišču ali dolgoročne učinke za zmagovalca evropske lige. Aleksander Čeferin je povečal nagradni sklad za udeležence; ti si bodo razdelili 399,8 milijona evrov, pri čemer je prejeta finančna nagrada sestavljena iz doseženega na igrišču in vpliva t. i. »market poola«. Lanski zmagovalec Manchester United je zaslužil 44,5 milijona Uefinih evrov, kar je visok znesek za evropsko ligo, ki ga ne preseže vsak v ligi prvakov.



Atletico bo poskušal preskočiti Londončane zavoljo finančne koristi, a tudi lovorike, saj bogatejša vitrina pomeni večji ugled med navijači in – pokrovitelji. Simeone naj bi napadel gostitelje s parom Griezmann-Gameiro, ofenzivno bosta igrala tudi Saul Niguez in Correa, zadnjo utrdbo pred vratarjem Janom Oblakom bosta predstavljala štoperja Godin in Savić. Škofjeločan tudi v tej sezoni brani odlično, na 34 tekmah španskega prvenstva je ohranil nedotaknjeno mrežo kar 21-krat, prejel je 18 golov (Barcelona je dobila enega več, Real in Valencia pa sta jih prejela po 36).



Oblak brez nove pogodbe?



Oblak lovi svojo prvo pravo trofejo v majici Atletica po selitvi iz Lizbone izpred štirih let. »Našo sezono bi lahko ocenili za uspešno, saj se nahajamo visoko na lestvici primere division, ob prehodu aprila v maj še vedno igramo v Evropi. Toda zdaj želimo osvojiti lovoriko, upam, da podobno čutijo tudi navijači in naj nas pri tem podprejo,« si je zaželel Oblak, ki bo odbijal napade trojčka Özil-Lacazette-Welbeck. Škofjeločan je pozornost požel tudi v minulih dneh z intervjujem za radijsko postajo Cadena Cope. Na eno od vprašanj o svoji prihodnosti je odgovoril: »Atletico raste in bo zanesljivo rastel tudi v prihodnjih letih z mano v svojih vratih ali brez mene. Trenutno sem član Atletica in ne razmišljam o ničemer drugem. Pogodba s klubom me veže do junija 2021 in druge novice na to temo pač ni.«



Toda pri istem mediju so izbrskali »neuradno informacijo«, po kateri vodilni možje kluba ne želijo podaljšati sodelovanja z Oblakom, ki ima v pogodbi tudi odkupno klavzulo 100 milijonov evrov. V klubu naj bi bili prepričani, da nihče ni pripravljen odšteti toliko denarja, niti PSG ali Manchester United, ki so ju v zadnjem obdobju povezovali z Janom Oblakom.



Kakorkoli, zasedba Diega Simeoneja v zadnjih dneh gotovo ni razmišljala o prestopnem roku, pač pa le o tem, kako bi izločila Arsenal in ozaljšala svojo sezono. Tako razmišljajo vsi polfinalisti, tudi člana drugega para Marseille in Salzburg, ki se bosta ob isti uri (21.05) pomerila v Provansi.