Z uvrstitvijo na EP bi izpolnil otroške sanje

Brdo – Reprezentanci se je pridružil z rahlo zamudo, zato je slovenska številka ena med vratnicama prvi trening spremljala ob igrišču, v zadnjih dneh pa je tudi Jan Oblak spet začutil, kakšno je vzdušje v reprezentanci in kako deluje selektor Tomaž Kavčič.



V slovensko reprezentanco je novi selektor pred novim ciklusom prinesel optimizem, ki ga v zadnjih letih na Brdu pri Kranju velikokrat ni bilo čutiti. Kavčič pozna ogrodje reprezentance iz obdobja, ko je vodil selekcijo do 21 let, po prvih treningih je zadovoljen tudi Oblak.

Prve spremembe že proti Avstriji



»Skupaj smo šele nekaj dni, zaenkrat je vse v najlepšem redu, zadovoljni smo s prikazanim na treningih, večje spremembe na igrišču pa bomo videli šele čez čas. S selektorjem se dobro poznava, velika prednost je, da se nam ni treba prilagajati drug na drugega, potem je vsak začetek lažji. Upam, da bodo prve pozitivne spremembe vidne že jutri proti Avstriji,« je o vzdušju v reprezentanci spregovoril Oblak pred četrtkovim dopoldanskim treningom, po katerem je reprezentanca odpotovala na ogled štadiona v Celovcu.



Sodoben objekt ob Vrbskem jezeru je temeljito prenovo doživel pred eurom 2008, čez dobri dve leti bi utrip velikega tekmovanja v slovenskem dresu rad doživel tudi Oblak. »Kdor koli pride v reprezentanco, pride zato, da bi pomagal Sloveniji. Prej je bil cilj uvrstitev na SP, bili smo zelo razočarani po neuspehu, a mislim, da lahko naslednje obdobje pričakujemo zelo optimistično, saj imamo dobro reprezentanco, v kateri se čuti nova energija. Upam, da nam po naslednjih tekmah ne bo več treba razmišljati o slabih stvareh,« je samozavestno razlagal Oblak, ki je bil po slabih predstavah v kvalifikacijah za SP v Rusiji med najbolj samokritičnimi reprezentanti. Za Škofjeločana ni dvoma, kaj je reprezentanca v minulem ciklu najbolj pogrešala: »Na vsako tekmo moramo iti s prepričanjem, da nam lahko uspe, da bomo zmagali, zato se igra nogomet. Želim si videti pravi žar in borbo na igrišču, ne glede na nasprotnika.«

Jan Oblak v kvalifikacije vstopa zelo optimistično. Foto: Leon Vidic/Delo

Ponosen na slovensko kri



Med svetovno nogometno javnostjo o kakovosti 25-letnega vratarja ni nobenega dvoma, a Oblak si vseeno želi še reprezentančne potrditve: »Slovenec sem, rojen v Sloveniji in na to sem ponosen, zato želim svojo državo pripeljati na veliko tekmovanje. O tem sem sanjal kot otrok in prepričan sem, da nam lahko uspe že v teh kvalifikacijah.«



Na klubski ravni z Atleticom preživlja mešano sezono, po slabem uvodu so se že po skupinskem delu poslovili od lige prvakov in si v državnem prvenstvu nabrali visok zaostanek za Barcelono. Po novem letu je Diego Simeone z vrnitvijo soimenjaka Coste dobil tisto, kar so »colchoneros« potrebovali in Atletico je spet začel delovati kot ekipa, ki je v ligi prvakov v letih 2014 in 2016 obstala na zadnji stopnički. »Na zadnjih nekaj tekmah smo malo padli, a smo na drugem mestu v državnem prvenstvu, v evropski ligi smo napredovali in naš cilj je, da jo bomo na koncu tudi osvojili,« Oblak še vedno razmišlja o evropski lovoriki, špansko prvenstvo je ob zaostanku 11 točk za Barcelono bržkone že oddano.



Glede pogodbe nič novega



Pred vsakim prestopnim rokom se pojavijo govorice o morebitnem naslednjem Oblakovem delodajalcu, prej naj bi bil glavni kandidat Manchester United, v zadnjih dneh se vse glasneje govori tudi o Arsenalu. Oblak si s prihodnostjo (še) ne beli glave: »Pogodbo imam podpisano do leta 2021, v kratkem bom izvedel, kakšne načrte imajo v klubu z menoj, kaj več pa o prihodnosti v tem trenutku ne morem povedati. Zadovoljen sem v Madridu, o novi pogodbi pa zaenkrat še nismo govorili.«