Za Olimpijo je Maribor kot ranjena zver

Ljubljana – Po reprezentančnem polomu sta Olimpija in Maribor v nehvaležni vlogi. V soboto bosta v Stožicah igrala za točke, za šampionski naslov in predvsem za nogometne navdušence, ki srčno upajo, da bodo dobili, kar v torek niso: razburljiv spektakel.



Vodji zeleno-belih, trener Igor Bišćan in kapetan Branko Ilić, sta napovedala igro na zmago. Ljubljansko-mariborska nogometna bitka bo imela izjemen naboj in še kaj več. Iz klubskih pisarn so razkrili, da so do včeraj prodali že 8000 vstopnic, kar kaže, da so zmagovalni niz in neprimerni vložki kaznovanega mariborskega športnega direktorja Zlatka Zahovića aktivirali športno in nogometno javnost. Da bodo Ljubljančani v obliki polnih Stožic naposled dobili nagrado za vse, kar so opravili v dobrem mesecu drugega dela sezone, v katerem so premagali vseh šest tekmecev in na lestvici prehiteli Štajerce.



»Storili smo vse, kar je bilo v naši moči. Več nismo mogli, da bi spodbudili navijače, da pridejo. Igralci so se trudili, bili so profesionalni. Morda so ljudje potrebovali čas, da bi nas podprli, morda so še nezaupljivi. Upam, da bodo prepoznali, da si zaslužimo podporo,« je Bišćan povabil navijače na tekmo. Olimpijinih 10 točk prednosti se zdi za Maribor daleč kot druga galaksija, toda 39-letni Zagrebčan se zaveda, da derbi lahko povsem zasuka razmerja sil.



Ne bodo naivni



»Mariborčani bodo prišli motivirani in nabrušeni do skrajnosti. Zavedajo se, da lahko veliko dobijo, da zasukajo negativen trend. Kot ranjena zver bodo. Kakovostni so, ampak mi igramo doma, neporaženi smo vso sezono. Vemo, kako pomembna tekma je,« je povedal Bišćan in nakazal, da je iz prvih dveh derbijev v sezoni (0:0, 0:1), v katerih je bila Olimpija preveč plašna in ni zabila niti gola, povlekel kar nekaj naukov.



»Takšne tekme, na katerih te ponesejo navijači, so zahtevne. Ne moremo igrati na neodločen razplet, igrali bomo tako, da bodo navijači zadovoljni. Ne bomo pa naivni, ker nikoli nismo bili. Veliko dejavnikov lahko vpliva na razplet. Mentalno moramo biti optimalni,« se je Bišćan poigral tudi s stranskimi vplivi in priznal, da bo imel šele danes na voljo vse igralce.



Kapetan Ilić ima v nogah in glavi že ničkoliko velikih derbijev in v različnih državah. O slovenskem ima zelo dobro mišljenje.



»Derbi je posebna tekma. Ne glede na uvrstitev na lestvici v njem ni favorita. Z ničimer se ne smemo obremenjevati, vem pa, da brez borbe ne bomo prišli do pozitivnega izida. Skupaj z navijači moramo narediti vse, kar je v naši moči, da tekmo čim bolje odigramo, naš cilj je seveda zmaga.«