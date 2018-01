Za selektorja Kavčiča je v središču serie B

Ljubljana – Za nogometne legionarje v italijanski prvi in drugi ligi je prvi letošnji uradni konec tedna. Manj od želja delodajalcev je ponudil Josip Iličić v derbiju proti Napoliju, prvi nastop v novem klubu pa se je posrečil Jasminu Kurtiću.



Deseterico stalnih, občasnih ali samo kandidatov za reprezentanco je novi selektor Tomaž Kavčič imel na očeh na Apeninskem polotoku. Z videnim je bil lahko zadovoljen, v najvidnejši vlogah so bili prav tisti, ki naj bi jeseni v pokalu narodov in še bolj prihodnje leto v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo imeli pomembne vloge v njegovi reprezentanci. To še posebej velja za »drugoligaše« – Aljaža Struno, ki s Palermom drži vrh lestvice in je na poti vrnitve v serie A, in za morebitnega džokerja prihodnosti Miho Zajca, ki z Empolijem diha za ovratnik rojaku. Primorca, prvi prihaja z Obale iz Pirana, drugi z goriškega iz Šempetra, sta v letih, ko si na igrišču pišeta imena z velikima začetnicama.



Na Siciliji je 27-letni Struna v svojem drugem mandatu dobesedno postal obrambni šef, kar potrjuje tudi število prejetih golov rožnato-črnih. Prejeli so jih le 17, v soboto na težkem gostovanju pri Spezii so mrežo ohranili nedotaknjeno že enajstič na dvaindvajsetih tekmah. Raznovrstni Struna, ki je pri Srečku Katancu dopolnjeval vrzeli na položaju desnega štoperja ali desnega bočnega branilca, je pri Palermu v postavitvi treh branilcev srednji – ali zadnji – branik pred vratarjem. Ni naključje, da je nekdanji član Kopra in varovanec uspešnega agenta iz Izole Amirja Ružnića eden od vročih kandidatov za odmevnejši poletni prestop. Zelo, zelo blizu preskoka v višji razred je bil 23-letni Zajc, ki se je ustalili v začetni enajsterici Empolija na položaju napadalnega zveznega igralca za dvema napadalcema. Njegove lucidne poteze so opazili pri Sampdorii in ga zapisali na seznam morebitnih novincev (od junija), če bi se moštvu iz Genove posrečil veliki met in bi za 40 milijonov € prodal kolumbijskega napadalca Duvana Zapato.



Kurtićev uspešen krst v dresu Spala v Vidmu (1:1) je bil spodbuden za 29-letnega Belokranjca, ki bo pri moštvu iz Ferrare bržčas imel krepko večjo minutažo in vlogo, kot jo je imel v zadnjem obdobju pri Atalanti. Moštvo iz Bergama in njegov zvezdnik Iličić sta v prvi tekmi leta v 21. kolu gostila Neapeljčane. Naš reprezentant je dobil standardno vlogo in položaj izza dveh napadalcev, toda zanj in za moštvo so bili gostje premočni.



Nasprotje jeseni, Berić igra



Kavčičevi »Francozi« prihodnosti so v novem letu zamenjali vloge. Jesenski vladar Jan Repas je pri Caenu od prvokategornika presedlal do rezervista, Rene Krhin (Nantes) ima pri slovitem trenerju Claudiu Ranieriju še nekaj kreditov iz italijanskega obdobja, kariero pa po klavrni jeseni in »gostovanju« v Bruslju pri Anderlechtu v matičnem dresu St. Etienna spet oživlja Robert Berić. Krčan je minuli konec tedna edini odigral vso tekmo, a je na Azurni obali pri Nici streljal brez nabojev. Berićev letošnji izkupiček je vendarle pozitiven, potem ko je igral na vseh tekmah, prvi pokalni in treh ligaških. Dosegel je tudi dva gola. Kako se bo pri Caenu razpletala Repasova razvojna pot? Komaj 20-letni Domžalčan po francoskem poletnem štartu v slogu prišel, videl, igral v zadnjem poldrugem mesecu ni več v brezskrbnem položaju. Od zadnjih desetih tekem je igral le na petih oziroma skupaj 276 minut. V soboto je proti Marseillu vstopil v igro za zadnjih sedem minut, s čimer je prekinil post dveh tekem. Skupaj je v tej sezoni igral na dvanajstih prvenstvenih tekmah in štiri več od Krhina, ki pa je zabil en gol.



Tekme naših legionarjev



Francija – Caen : Marseille 0:2 (Repas od 84.), Nantes : Bordeaux 0:1 (Krhin do 46.), Nica : St. Etienne 1:0 (Berić vso tekmo); Italija – Atalanta : Napoli 0:1 (Iličić do 75.), Bologna : Benevento 3:0 (Belec vso tekmo, 2 obrambi), Lazio : Chievo 5:1 (Birsa do 75., Cesar na klopi), Udinese : Spal 1:1 (Kurtić vso tekmo), Inter : Roma (Handanović); 2. liga – Empoli : Ternana 2:1 (Zajc do 92.), Frosinone : Pro Vercelli 4:0 (Krajnc na klopi), Novara : Carpi 1:0 (Jelenič zunaj kadra), Spezia : Palermo 0:0 (Struna vso tekmo), Cesena : Bari 1:1 (Balkovec na klopi); Nemčija – Freiburg : Leipzig 2:1 (Kampl vso tekmo); Nizozemska – Vitesse : Heerenveen 1:1 (Matavž vso tekmo); Španija – Atletico : Girona 1:1 (Oblak vso tekmo, 2 obrambi); Turčija – Konyaspor : Trabzonspor 2:2 (Skubic vso tekmo).