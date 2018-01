Zadnji romantik pred nezemeljsko bitko Messi-Ronaldo

Ljubljana – Messi in Ronaldo sta poslala v smeti večino starih statističnih knjig, kdo ve, kdaj bo v vesolju vzniknil fant, ki bo presegel njun strelski šov. Toda ne Argentinec ne Portugalec ne žonglirata tako pristno, kot je to počel brazilski čudežni deček Ronaldinho. Potem ko mu v zadnjih letih ni šlo, je ta teden odšel v pokoj eden največjih asov doslej, ki nikogar v nogometni družini ni pustil ravnodušnega.



Nogometaš s polnim imenom Ronaldo de Assis Moreira, bolj znanj kot Ronaldinho, v domovini pa Ronaldinho Gaucho, bo 21. marca dopolnil 38 let. Zadnjič je igral pravi nogomet v Atleticu Mineiru (2012–14), klubu iz Belo Horizonteja, ki ga privrženci svetovnih prvenstev nikdar ne bodo pozabili; prav na Atleticovem štadionu je Brazilija doživela največji polom doslej, ko so jo v polfinalu domačega mundiala z izidom 7:1 nadigrali poznejši prvaki Nemci. Pred tem so mnogi Brazilci zahtevali, da selektor Luiz Felipe Scolari vpokliče v reprezentanco prav Ronaldinha, ki je v majici s številko 10 igral v udarni enajsterici Atletica Mineira, tedaj zmagovalca pokala libertadores, južnoameriške lige prvakov.



Pele: Na obraze risal nasmeh



Od zahtev ni bilo nič, Ronaldinho in Scolari sta zgolj obujala spomine na SP 2002, ki ga ni zaznamoval le dvoboj Zlatka Zahovića in Srečka Katanca, pač pa je na Japonskem in v Južni Koreji blestela Scolarijeva Brazilija z enim najboljših napadov v zgodovini reprezentančnega nogometa: Rivaldo-Ronaldo-Ronaldinho. Slednji je zabil najlepši gol turnirja, s katerim je v četrtfinalu poslal domov Anglijo, ko je s prostega strela s 40 metrov z lobom ukanil Davida Seamana ...



»Na obraze večine ljudi si narisal nasmeh, Ronaldinho. Upam, da boš 'drsel' čez življenje tako, kot si 'drsel' mimo vseh drsečih štartov tvojih tekmecev ...« je zapisal na twiterju tudi legendarni Pele.



Če odmislimo največja imena SP, kakršna so Maradona, Pele, Zidane in Ronaldo, lahko Ronaldinha brez slabe vesti uvrstimo na skupno 5. mesto, na katerem bi kotirali tudi Romario, Paolo Rossi, Gerd Müller, Garrincha, Cafu, Bobby Charlton in drugi, na Balkanu bi dodali Hrista Stojčkova in Davorja Šukerja ...



Tehnično znanje črpal z ulice



Ronaldinho je bil eden zadnjih predstavnikov romantičnega nogometa, ki so črpali osnovno tehnično znanje predvsem na ulicah. Večina teh asov je zavrgla ogromen manevrski prostor za napredek in nikdar ne bomo izvedeli, kam bi lahko posegel Ronaldinho, če bi živel disciplinirano kot Cristiano Ronaldo. O tem je pripovedoval tudi Marcos Tavares, najboljši napadalec v zgodovini 1. SNL, pred dobrim desetletjem na kratko soigralec Ronaldinha v Gremiu, klubu iz Porto Alegreja. Mimogrede, pojav dvoboja Messi-Ronaldo je časovno sovpadal z zatonom Ronaldinheve zvezde. »Bil je zaslužen za drugačno podobo Barcelone. Z njim smo 2006. osvojili ligo prvakov prvič po 14 letih,« je priznal Messi.



Kot bi imel v žogi sistem GPS



»Ronaldinho je bil ob prehodu stoletja prva zvezda Gremia. Ko je iz Brazilije odhajal v PSG, je dejal, naj se ne bojimo za prihodnost, saj da ga bom dobro nadomestil prav jaz. Na žalost sem med njegovimi navadami vzel za svojo le nočno življenje, alkohol in ženske,« je zatrdil Tavares, ki je opustil razvade številnih Brazilcev (Edmundo, Adriano, ...) med igranjem v Maleziji, ko je odkril sveto pismo.



Nogomet ne pozna veliko igralcev, ki so filigransko pošiljali v ogenj soigralce ali sami zabijali redko videne zgodovinske gole, kot bi imeli v žogo vgrajen sistem GPS. Zgolj v majici Barcelone bodo ostali nesmrtni njegov gol Villarrealu v kolesarski tehniki, gol Chelseaju v plesalni ali pa gola, s katerima je utišal kraljevsko trdnjavo Santiago Bernabeu. »Ronnie« je postal eden redkih, ki so mu Realovi navijači namenili stoječe ovacije. V majicah Gremia, PSG, Barcelone, Milana, Flamenga, Atletica Mineira, Queretara (Mehika) in Fluminenseja je odigral 728 tekem in zabil 280 golov, 33 golov je primaknil še v 97 nastopih za Brazilijo (1999–2013). Na vprašanje, kako je možno tehnično dovršeno obvladovati žogo, kot bi imel čevlje prelepljene z magnetom, je odgovoril: »Otroštvo sem preživel z gledanjem videoposnetkov Rivelina, Maradone in Romaria, nato pa le ponavljal in pilil njihove trike.«



Še dobro, da ga je vzel pod okrilje starejši brat Roberto, ki je zaradi poškodb predčasno končal igralsko kariero. V nasprotnem primeru Ronaldinho ne bi mogel živeti razkošnega življenja nogometnega upokojenca po zaslugi odličnih pogodb s klubi in osebnimi pokrovitelji à la Nike, Pepsi, Coca-Cola, EA Sports, Gatorade in Danone. Tako bo omogočil lažjo pot tudi sinu Joãu, ki ga je dobil leta 2005 z brazilsko plesalko Janaino Mendes.