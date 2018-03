Zahović brezčutno nad Mitrovića, Maribor se je opravičil

N. Gr., STA

Maribor -Slovenski nogometni prvak Maribor ima v zadnjem času precej težav v tekmovalnem smislu, za nameček je po sobotnem prvenstvenem porazu s Krškim na novinarski konferenci športni direktor Zlatko Zahovič z nekaterimi odgovori in obračunavanjem z novinarjem Ekipe presegel meje dobrega okusa. V mariborskem klubu so se za Zahovičeve izjave opravičili.

Na sobotni novinarski konferenci po porazu s Krškim se je namesto trenerja Darka Milaniča pred sedmo silo pojavil Zahovič. Pri tem je zbodlo v oči obračunavanje z novinarjem športnega dnevnika Ekipa SN Dejanom Mitrovićem, ki je pred časom tragično izgubil očeta. "Gospod Zahović! Kako pa ste razočarani nad obiskom na tribunah?" je med drugim vprašal omenjeni novinar, nakar si je Zahovič privoščil svojevrsten izpad.

"Ti hočeš samo provocirati. Počasi, sine moj. Koliko si star? Ne provociraj, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, samo ne provociraj. Tebi se je zgodila tragedija pred kratkim. Te je kaj izučila? Jaz bi rekel, da te ni. Še vedno hodiš provocirat, še vedno si nesramen. Daj normalno vprašanje, pa ti bom odgovoril. Dam ti sožalje, v življenju ni vse črno-belo. Lahko jaz rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni. Ne provociraj, sine, premlad si!" je na običajno vprašanje odgovoril Zahovič.

Njegove izjave so v slovenski javnosti razumljivo naletele na ogorčenje in obsojanje, pri mariborskem klubu so se zato opravičili. "Odziv športnega direktorja zahteva opravičilo, ki ga NK Maribor tudi izreka. Novinarju Ekipe SN in vsem preostalim predstavnikom medijev, ki so v Ljudskem vrtu vedno dobrodošli, s katerimi sodelujemo 365 dni v letu. Izgubili smo točke v športnem boju, ne smemo pa spoštovanja. Ohraniti moramo ugled in pokončno držo ne glede na razmere, vmesna vprašanja javnosti ali morebitne pretekle zgodbe," so med drugim na svoji spletni strani zapisali pri NK Maribor.

"NK Maribor je v svoji zgodovini prestal vzpone in padce, doživljal ekstaze zmag in grenkobo porazov. Tokratni dogodek v konferenčni sobi pa se je oddaljil od vrednot, za katere se zavzemamo in se klub od izjav športnega direktorja ograjuje ter jih obžaluje," so še zapisali.

Zahovičeve izjave so obsodili praktično vsi največji slovenski mediji in tudi Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). "V Društvu športnih novinarjev Slovenije obsojamo verbalni in osebno žaljiv napad športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahoviča na novinarja Ekipe SN Dejana Mitrovića na novinarski konferenci, ki je bila po tekmi Maribora in Krškega (0:2) v večernih urah 17. marca. Novinar Mitrović je namreč le zastavil profesionalno vprašanje, v skladu z novinarskimi standardi, in nato doživel verbalni napad direktorja domače ekipe Zahoviča," so zapisali pri DŠNS.

Pri DŠNS so še dodali: "Vsak napad na novinarje, fotoreporterje in snemalce pomeni napad na javnost, saj medijski soustvarjalci služimo javnosti. In nikomur drugemu, zato so nedopustni vsi pritiski na opravljanje novinarskega dela. Uporaba nasilja, tudi verbalnega, pomeni neposreden napad na svobodo - svobodo obveščanja in javne besede."

Pri Društvi novinarjev Slovenije (DNS) so prav tako obsodili Zahovičeve izjave. "V Društvu novinarjev Slovenije najostreje obsojamo izrečene besede športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahoviča na novinarski konferenci po zadnji tekmi domačega prvenstva. Žaljivo omenjanje osebne tragedije namesto profesionalnega odgovarjanja na vprašanje novinarju Ekipe SN Dejanu Mitroviću je nedopustna in nesprejemljiva raven komunikacije, ki jo je mogoče razumeti kot grožnjo novinarju in napad na novinarstvo nasploh."

Dodali so, da Zlatko Zahovič ne bi smel prestopiti ločnice med jezo po športnem porazu in nesprejemljivim osebnim obračunavanjem. "Kot nekdanji svetovni nogometni zvezdnik in vzornik je ob aktualni funkciji vedno tudi v službi javnosti in zavezan standardom javnega profesionalnega in etičnega komuniciranja. V DNS po opravičilu kluba pričakujemo še takojšnje osebno opravičilo novinarju in vsem, ki jih je Zahovič z izrečenim prizadel in razočaral, kot tudi odziv Nogometne zveze Slovenije," so pa zapisali pri DNS.

Zahovič je sicer nesporni talent kazal tako na igrišču kot v funkciji športnega direktorja, se je pa že večkrat znašel v kočljivih položajih. Med drugim je še kot igralec leta 2002 na svetovnem prvenstvu poskrbel za "primer Šmarna gora", ko je moral predčasno zapustiti mundial zaradi spora s takratnim selektorjem Srečkom Katancem, v vlogi športnega direktorja pa mu je bilo najbolj "vroče" v sporu z Agimom Ibraimijem, ki je leta 2016 po Zahovičevih vulgarnih telefonskih sporočilih zapustil mariborski klub.

Temu to pomlad na igriščih ne gre vse po načrtih, saj se zaostanek za vodilno Olimpijo po dveh zaporednih porazih veča.