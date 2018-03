Zahović po napadu na Mitrovića meni, da opravičilo ni potrebno (VIDEO)

N. Gr., STA

Maribor - Na sobotni novinarski konferenci po porazu s Krškim je Zlatko Zahovič vnovič razburil javnost. Na vprašanje novinarja Ekipe Dejana Mitrovića, ali je razočaran nad obiskom tekme, je odvrnil: »Ti hočeš samo provocirati. Počasi, sine moj. Koliko si star? Ne provociraj, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, samo ne provociraj. Tebi se je zgodila tragedija pred kratkim. Te je kaj izučila? Jaz bi rekel, da te ni. Še vedno hodiš provocirat, še vedno si nesramen. Daj normalno vprašanje, pa ti bom odgovoril. Dam ti sožalje, v življenju ni vse črno-belo. Lahko jaz rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni. Ne provociraj, sine, premlad si!«

Zahovičeve izjave novinarju, ki je nedavno tragično izgubil očeta, so v slovenski javnosti razumljivo naletele na ogorčenje in obsojanje, pri mariborskem klubu so se zato opravičili, obsodili so jih praktično vsi največji slovenski mediji in tudi Društvo novinarjev Slovenije, Društvo športnih novinarjev Slovenije in Nogometna zveza Slovenije.

V odzivu za Večer je Zahović povedal, da opravičilo novinarju po njegovem ni potrebno. »Moja pozicija se ni spremenila,« je Večeru povedal Zahovič in nadaljeval: »Sprejel bom vse, kar bo klub rekel. Ni razloga za opravičilo. Svojo družino, ki mi je več kot NK Maribor, bom vedno ščitil. Besede, kot so tragedija, sožalje in spoštovanje, niso žaljive besede. So spoštljive.«

Zahović je glavni tvorec mariborskih uspehov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za opravičilo ni teorije

»Za opravičilo ni teorije! Opravičil sem se, ko je bilo to treba, zdaj pa ni. Te tri besede so spoštovanje, ne žalitev. Če kdo želi razumeti drugače, pa naj tako razume,« je še povedal Zahovič in poudaril: »Temu gospodu se nikoli v življenju ne mislim opravičiti. Ščitim svojo familijo, jo imam rad.«

Zahovič je pojasnil tudi to, kako je potekala komunikacija s klubskim vodstvom, ki je sledila po novinarski konferenci po sobotnem porazu s Krškim. »Predsednik me je poklical, mi rekel, da imam prav, ampak, da se moram opravičiti. Tega sporočila jaz ne razumem. Spoštujem pa ga,« je začel in dodal: »Rekel mi je, da je javno mnenje takšno. Vprašal sem ga, če je moj predsednik ali predsednik javnega mnenja.«

»S klubom se ne želim kregati, ker sem viola. Tu sem doživel krasne stvari, predsedniku in upravnemu odboru dam na razpolago svoj mandat. Sprejel bom vsako odločitev. Če bo predsednik rekel, da moram iti, bom šel,« je še dejal Zahovič, ki je predlani pogodbo z vijoličastimi podaljšal do leta 2024.

Danes je imelo vodstvo kluba sestanek, na katerega pa ni bil povabljen. Tako mu ni bilo prav, da je od predsednika Draga Cotarja dobil le telefonski klic. »Zelo pomembno mi je to, da smo enajst let skupaj, a nisem bil poklican na sestanek,« je dodal in v bolj spravljivem tonu zaključil: »To je bil najboljši predsednik v mojem življenju, sem njegov vojak.«

Mitrović: To je napad na osebni ravni

Za multimedijski center RTV Slovenija je svoje videnje incidenta opisal tudi Dejan Mitrović. »Začudil me je odziv gospoda Zahoviča, ki mi je dejal, da provociram, kajti sam sem še vedno prepričan, da moja vprašanja niso bila provokativna, kot pravi sam, pač pa popolnoma legitimna. Če na novinarsko konferenco po tekmi pride športni direktor kluba in ne trener, kot je to praksa, potem to kliče po pojasnilih. Zato sem gospoda Zahoviča tudi vprašal, ali nemara njegov prihod na tiskovno konferenco pomeni, da Darko Milanič ni več trener kluba,« je povedal Mitrović in nadaljeval: »Po tem, ko je Maribor, ki je še nedolgo nazaj igral v ligi prvakov, v prvih štirih domačih tekmah zbral vsega 2 točki in dvakrat zapored izgubil ter se tako precej oddaljil od naslova državnega prvaka, je takšno vprašanje po mojem mnenju na mestu. In nikakor ni provokacija. Tako kot ni provokacija, če novinar vpraša, kako je športni direktor kluba zadovoljen z obiskom na stadionu. Tudi to vprašanje se mi zdi popolnoma legitimno.«

NK Maribor: Klub se od izjav športnega direktorja ograjuje

V sporočilu za javnost je dan po incidentu NK Maribor napisal: »Odziv športnega direktorja zahteva opravičilo, ki ga NK Maribor tudi izreka. Novinarju Ekipe SN in vsem preostalim predstavnikom medijev, ki so v Ljudskem vrtu vedno dobrodošli. Izgubili smo točke v športnem boju, ne smemo pa spoštovanja. Ohraniti moramo ugled in pokončno držo ne glede na razmere, vmesna vprašanja javnosti ali morebitne pretekle zgodbe.«

Dodali so še, da tokrat izjave športnega direktorja obžalujejo, saj so se oddaljile od vrednot kluba:» Omenjanje družinske tragedije, s katero se je moral soočiti poročevalec, ni način komunikacije, ki je v skladu z načeli delovanja slovenskega prvaka in kluba z največjim številom navijačev v državi. NK Maribor je v svoji zgodovini prestal vzpone in padce, doživljal ekstaze zmag in grenkobo porazov. Tokratni dogodek v konferenčni sobi se je oddaljil od vrednot, za katere se zavzemamo, in klub se od izjav športnega direktorja ograjuje ter jih obžaluje.«

Ogorčeni tudi v DŠNS

»Obsojamo verbalni in osebno žaljiv napad športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahoviča na novinarja Ekipe SN Dejana Mitrovića na novinarski konferenci. Novinar Mitrović je namreč le zastavil profesionalno vprašanje, v skladu z novinarskimi standardi, in nato doživel verbalni napad direktorja domače ekipe Zahoviča,« so v sporočilu za javnost zapisali v Društvu športnih novinarjev Slovenije.

»Vsak napad na novinarje, fotoreporterje in snemalce pomeni napad na javnost, saj medijski soustvarjalci služimo javnosti. In nikomur drugemu, zato so nedopustni vsi pritiski na opravljanje novinarskega dela. Uporaba nasilja, tudi verbalnega, pomeni neposreden napad na svobodo - svobodo obveščanja in javne besede,« zaključujejo v DŠNS.