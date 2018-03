Želel ali ne, Zlatko Zahović je povrnil vijolični apetit

Maribor – Maribor je ob le treh prvenstveni porazih z Olimpijo dva velika derbija izgubil v Ljubljani. Noben ni odločilno vplival na končni razplet šampionske bitke, sobotni tretji v Stožicah bi imel bržčas usodne posledice in bi največjo tekmico Olimpijo povsem približal drugemu naslov državnega prvaka v nogometu.



Strasti po polletnem suspenzu za mariborskega športnega direktorja Zlatka Zahovića (kaznovala ga je NZS) se pod Kalvarijo umirjajo, dviguje pa se tekmovalni utrip. Tudi tega je narekoval Zahović st., saj je s svojimi neprimernimi dejanji prestregel vse nabrušene in strupene strelice, usmerjene v moštvo, igralce in predvsem v trenerja Darka Milaniča.



Dva tedna po blamaži s Krškim, ki je pomenil vrhunec pomladne krize (zmaga, po dva neodločena izida in poraza), je mariborsko nogometno podobo risal in pisal izključno doslej nepogrešljivi Zahović, za katerega se še ne ve, kje bo spremljal jutrišnji derbi – na tribuni stožiškega štadiona in zunaj »uradnega« območja, v Mariboru v družbi prijateljev ali na domačem kavču? Zaenkrat se tudi še ne ve, kakšen status ima Zahović v klubu, saj so se vodilni možje zavzeli za že preizkušeno držo, po kateri čas celi rane. Upajoč, da jim – sploh po morebitnem uspehu v Stožicah – ne bo treba vleči skrajnih potez.



Zmaga nad Sturmom dvignila moštveni duh



Želel ali ne, Zahović je svoje opravil in je zbudil vijolični apetit. Njegov strokovni varovanec Milanič in nogometaši so se lahko umaknili v osamo in se povsem osredotočili na veliki derbi, v katerem bodo poskušali postaviti pod vprašaj Olimpijino šampionsko slavje. Prijateljska tekma in zmaga z 2:1 (Valon Ahmedi, Damjan Bohar) proti uglednemu sosedu iz avstrijske Štajerske, Sturmom, je nakazala, da bi jutri v glavno mesto lahko dopotovala boljša vijolična zasedba, ki še zdaleč ni vrgla ligaške puške v koruzo.



»Zelo pomembno je, da smo odigrali moštveno tekmo, polno ritma. Najprej smo bili nekoliko zadržani, potem pa videli, da je bil način, ki smo ga izbrali, pravilen. Zadovoljen sem z odzivom, s katerim se moramo odlikovati tudi v prihodnje. Veliko pomeni ta stabilnost, moštvenost, s katero zaradi kakšnega vmesnega negativnega dogodka ne smemo izgubiti svojega koncepta,« je Milanič označil prijateljski sosedski dvoboj, ki naj bi bil odločilen v vijoličnem tekmovalnem zasuku.



Trener z največ klubskimi lovorikami v Sloveniji, ki je v Stožicah izgubil le en ligaški derbi, a z najvišjim izidom (1:4), je bil zaradi svojih strokovnih odločitev tudi pod rafalom ostrih kritik. Tekmecu z ljubljanske klopi Igorju Bišćanu je kar razkril, kakšen Maribor se bo zoperstavil Zagrebčanovi tujski legiji.



»Naše vodilo in način bo tekma s Sturmom. Z mislijo, da bomo z moštveno igro delovali na igrišču, kot si želimo. Da bomo znali potrpeti v tistih trenutkih, ko se bomo znašli pod pritiskom. Predvsem pa, da ostanemo mirni, prepričani v svoje zmožnosti in tako pridemo do pozitivnega trenutka,« je 50-letni Izolan med ligaškim odmorom dobil, kar je želel.



Za Maribor navijajo tudi ambiciozne Domžale



Vijolično slavje bi pomenilo tudi »zmago« za Domžale, ki s 3. mesta, 15 točkami zaostanka za Olimpijo (43:58) in ob dveh tekmah manj potihem upajo, da bi dvoboj za prvaka spremenile v troboj. Izjemno učinkoviti Domžalčani bodo v 27. kolu gostovali v Stožicah. Ob pričakovanem nadaljevanju stoodstotnega niza in nato tudi zmagah v zaostalih tekmah (4. aprila v Velenju proti Rudarju in 18. aprila doma proti Celju) se 14. aprila resnično obeta še en posladek.



Za Olimpijo bo lokalni derbi morda prišel v neprijetnem trenutku, saj bo pred njim igrala polfinalni tekmi pokala NZS proti Celju.