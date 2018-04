Epski zasuk Rome zgled tudi za Juventus in Sevillo

Drevi bodo razkrili svoje karte velikani evropskega nogometa, kakršni so Real, Juventus, Bayern in Sevilla, kljub temu pa naj bi bili povratni tekmi v Madridu in Münchnu zgolj formalnost pred petkovim žrebom polfinalnih parov ob Ženevskem jezeru. Navijači upajo na malo verjeten obraten scenarij.



Gre za štiri težkokategornike, ne nazadnje je Sevilla med vsemi četrtfinalisti osvojila največ evropskih lovorik v zadnjih dvanajstih letih – za zmage v evropski ligi v letih 2006, 2007, 2014, 2015 in 2016. Prav gostovanje Andaluzijcev na Bavarskem se zdi vsaj na papirju bolj »odprto« kot spopad najtrofejnejših športnih institucij v Španiji in Italiji.



»Ne nazadnje mora Sevilla v Münchnu zabiti zgolj dva gola,« je opozoril rojake Jupp Heynckes, trener mogočnega Bayerna. Ta je postal resnični hegemon nemškega klubskega nogometa, tako rekoč ne premore resnega tekmeca, še nikdar v bogati zgodovini bundeslige ni noben klub izstopal tako močno kot v zadnjih letih FCB s stadiona Allianz Arena. Zdi se, da bo Sevilla težko izničila zaostanek z 1:2 s prve tekme.



Bayern s 300.000 člani



»Dobro smo proučili odlike in slabosti Seville, gotovo ti lahko z visokim presingom povzroči težave, če nanje nisi pripravljen. Pazljivi bomo na Everja Banego, ki predstavlja srce njene igre,« je dejal Heynckes, nato pa dodal: »Vemo, kako odgovoriti na tovrstne izzive, zato komaj čakamo začetek tekme. Da premoremo širino v zvezni vrsti? Drži, to so sladke skrbi zame in špekulativni izziv za vas. Kar ugibajte o začetni enajsterici, moji igralci gotovo ne bodo izvedeli zanjo iz medijev, temveč iz mojih ust.« Arturo Vidal je poškodovan, zato bi lahko začeli v zvezni vrsti Javi Martinez in Thiago Alcantara ter (najmanj) eden od trojice Müller-James-Tolisso, na levem boku naj bi Alabo zamenjal Rafinha.



Težko je verjeti, da bi lahko Nemcem spodrsnilo. Ne nazadnje so prav s filigransko pedantnostjo in odlično organizacijo prišli do statusa nespornega vladarja bundeslige in enega najmočnejših klubov na svetu, ki premore približno 300.000 članov v domovini in več kot 4000 navijaških klubov po vsem svetu. Zgovorna je tudi poslovna primerjava – Bayern (587 milijonov evrov) vsako leto ustvari od trikrat do petkrat višje prihodke kot Sevilla (brez učinka prestopnih rokov). Toda Andaluzijci znajo igrati na rezultat, upajmo, da bo v Münchnu vendarle napeto.



Boljši v ligi prvakov kot doma



(Še) manj dramatično naj bi bilo v svetovni nogometni metropoli Madridu, mestu serijskih evropskih in svetovnih prvakov. Real Madrid je očitno rojen za ligo prvakov, kar je med druženjem z novinarji pred tekmo priznal tudi njegov trener Zinedine Zidane.



»Težko odgovorim na vprašanje, zakaj smo v zadnjih štirih letih večkrat osvojili ligo prvakov kot špansko prvenstvo (3:1, op. a.). Vselej želimo osvojiti vse. Meni več pomeni lovorika v primeri division, saj do nje vodi zahtevnejša pot,« je dejal Zidane in dodal, da dvoboj z Italijani še zdaleč ni odločen. »Poznam miselnost Juventusa, vem, da bo poskušal napredovati v polfinale, čeprav ob zaostanku z 0:3 to zveni nemogoče,« je opozoril Zidane.



Francoz ničesar ne bo prepustil naključju, tudi na vprašanje, koga želi videti v finalu (ob Realu), je odmahnil z roko, češ, »finale je tekma z Juventusom«, zato bo poslal nad Italijane svoje glavne adute, tudi prvega strelca lige prvakov Cristiana Ronalda.