Zlatko Zahović bo pol leta navijač Maribora

Ljubljana – Prvi sklep nogometne afere leta je že znan. Zlatko Zahović ne bo smel delovati v nogometu šest mesecev. Tako je odločil disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije Roman Rogelj. Suspenz velja od dneva izreka sklepa oziroma takoj. Pri NK Maribor niso komentirali odločitve disciplinskega sodnika.



NZS je v ponedeljek uvedla disciplinski postopek zoper športnega direktorja vijoličnih zaradi nešportnega in neetičnega vedenja, ker je na novinarski konferenci po tekmi 24. kola 1. SNL med Mariborom in Krškim (0:2) žalil novinarja športnega dnevnika in njegovo dostojanstvo, s čimer je storil prekršek po 26a. členu Disciplinskega pravilnika NZS.



Krovna organizacija je včerajšnji ukrep pojasnila z naslednjim sporočilom za javnost: »V izvedenem disciplinskem postopku je bilo na podlagi posnetka celotne novinarske konference nedvoumno ugotovljeno, da je športni direktor NK Maribor v odgovoru na novinarjevo vprašanje reagiral skrajno neprimerno, nedopustno in v nasprotju z vsemi etičnimi in športnimi normami oziroma načeli. Vključevanje novinarjeve osebne tragedije v argumentacijo odgovora na novinarjevo povsem legitimno vprašanje sodi med najbolj nizkotne oblike verbalnega napada na osebno dostojanstvo posameznika in predstavlja skrajno neetično in obsojanja vredno dejanje.

Faktor tudi predkaznovanost

Na podlagi navedenega in ob upoštevanju načela ničelne tolerance, ki mu pri presojanju vseh oblik napadov na človeško dostojanstvo sledi NZS, se na podlagi določil 9/2(7)., 24(1)., 29/2. in v povezavi s 26a/1. členom DP, športnemu direktorju NK Maribor Zlatku Zahoviću izreče kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na vseh uradnih tekmah za obdobje šestih mesecev od dneva izreka tega sklepa. Upoštevajoč navedena dejstva glede ravnanja športnega direktorja NK Maribor, ki ni škodoval le ugledu kluba, katerega športni direktor je, ampak tudi ugledu celotne nogometne družine, disciplinski sodnik pri izreku kazni ni našel nobenih olajševalnih okoliščin.«



Disciplinski sodnik je upošteval tudi Zahovićevo predkaznovanost, saj je športni direktor zaradi svojih neprimernih dejanj pred leti že bil kaznovan s trimesečeno prepovedjo opravljanja funkcij v nogometu.



Mariborski klub se še ni odzval na odločitev NZS, toda postavlja se vprašanje, kaj konkretno pomeni kazen za prvega kadrovika športnega dela moštva. Kot je znano, je Zahović do februarja prestajal podobno, toda za en mesec daljšo kazen, ki mu jo je izrekla Evropska nogometna zveza po incidentu na tekmi s Hafnarfjördurjem. Po njej je imel prepoved gibanja v uradnih prostorih pred tekmo, med in po njej v določenem času. Lahko pa je brez težav gledal tekmo v navijaškem sektorju. Enako naj bi veljalo tudi zdaj in najbrž z nekaterimi dodatki. Na primer, njegovi podpisi v klubskih dokumentih bodo neveljavni. V ničemer pa suspenz ne more preprečiti njegovih pogovorov z morebitnimi novimi igralci ali oblikovanja športne politike kluba.