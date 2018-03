Ana in »Schweini« zibata

Prvemu naraščaju sta dala nekdanja srbska teniška lepotica in nemški nogometni as ime Luka.

J. P.

Chicago - Eden najopaznejših svetovnih športnih parov, nekdanja srbska teniška lepotica Ana Ivanović in nemški nogometni as Bastian Schweinsteiger, se je razveselil prvega naraščaja. V Chicagu, kjer zakonca - večno zvestobo sta si obljubila predlani v Benetkah - živita (»Schweini« si namreč kruh služi v MLS pri moštvu Chicago Fire), sta povila dečka, njegovo ime pa je izbrala prikupna 30-letna mamica, ki je kolebala med Lukom, Markom in Stefanom, po poročanju srbskih medijev pa se je odločila za Luka.

Brez zapletov

Porod je sinoči potekal brez zapletov, nekdanja številka 1 svetovnega tenisa in prvorojenec pa se dobro počutita. Prvi je veselo novico v javnost ponesel dobro obveščeni teniški novinar Jose Morgado, ki je čivknil: »Ana Ivanović je mamica. Fantek je. Čestitke staršema.« Takoj zatem so se na družbenih omrežjih usule čestitke z vseh kotičkov sveta. Izkušeni 33-letni zvezni igralec, dolgoletni član Bayerna in nemške izbrane vrste, je zaradi srečnega dogodka seveda manjkal v včerajšnjem ligaškem dvoboju z Minnesoto (1:2).