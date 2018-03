Čop po »lapsusu« na TVS miri strasti

L. Z., STA

Ljubljana - Nekdanji slovenski veslač in sedanji športni funkcionar Iztok Čop je z nedavno izjavo o tem, koliko športniki z nastopi za tuje klube prispevajo k prepoznavnosti Slovenije, sprožil precejšnjo polemiko. Danes se je v izjavi za STA opravičil za »napačno izbiro besed«. Zatrdil je, da nikoli ni želel delati razlik pri vrednotenju dosežkov športnikov.

Čop je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, ki se je v četrtek ukvarjala s financiranjem športa, kot podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) podal nekaj izjav, ki so predvsem na družbenih omrežjih sprožile polemike o njegovem mnenju glede ekipnih športov.

V oddaji je namreč o podeljevanju statusov svetovnega razreda športnikom dejal: »Kar se posameznikov tiče, je tudi možnost izjemne dodelitve svetovnega razreda. To gre za športnike, ki so v kolektivnih športnih panogah in večinoma nastopajo za tuje klube, ki direktno ne prinašajo slave Sloveniji, da temu tako rečem, ampak s svojim rezultatom lahko dobijo ta status.«



Kavtičnik: Taka izjava je izjemno razočaranje do sošportnika

Besede so nekateri slovenski vrhunski športniki, ki si kruh služijo z igranjem za tuje klube, razumeli kot žaljive, kar so tudi izrazili z odzivi na družbenih omrežjih. Med njimi je bil tudi košarkar Goran Dragić. Najkoristnejši igralec (MVP) košarkarskega evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija zmagala, in igralec Miami Heat v ligi NBA je v nedeljo prek twitterja Čopu namenil emotikon s prikazanim prstom čez usta.

Rokometaš Vid Kavtičnik, kapetan slovenske reprezentance na januarskem evropskem prvenstvu in igralec francoskega Montepellierja, pa je ob tej izjavi na družbenem omrežju zapisal: »Z vsem spoštovanjem (v kolikor je to resno izjavil) do Iztoka Čopa in njegovih uspehov, vedno sem zelo navijal, ga spremljal, ampak taka izjava je izjemno razočaranje do sošportnika!«



Čop: Lapsus je bil

Kot je danes v izjavi za STA pojasnil Čop, eden najtrofejnejših slovenskih športnikov, ki je na velikih veslaških tekmovanjih osvojil 16 kolajn, od tega štiri olimpijske, je šlo pri izjavi za »napačno izbiro besed« glede športnikov, ki predstavljajo tuje klube. »Želel sem povedati, da ne zastopajo barv Slovenije neposredno, saj je beseda tekla o izjemnih dodelitvah statusa športnika ... Lapsus je bil,« je za STA povedal Čop.

Nekateri so sicer v polemiki okoli Čopovih izjav izpostavili, da gre pri olimpioniku za negativno nastrojenost do ekipnih športov z daljšo brado. Leta 2012, ko si je na olimpijskih igrah v Londonu skupaj z Luko Špikom priveslal svojo zadnjo veliko medaljo, je po podelitvi športnik leta javno izrazil nestrinjanje, ker je športnik Slovenije postal hokejist Anže Kopitar, je v svoji današnji kolumni na MMC zapisal novinar Slavko Jerič.

Pri tem je Čop v odzivu za STA poudaril, da nikoli ni želel soditi o vrednosti različnih dosežkov v športu. »Opravičujem se vsem užaljenim, nikoli ne bi želel razvrednotiti dosežkov športnikov. Zato tudi nikoli nisem želel soditi o večvrednosti določenih rezultatov v primerjavi z drugimi. V to se nikoli nisem spuščal,« je še povedal.