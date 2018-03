Luč sveta ugledal tretji mali Messi

J. P.

Barcelona - Nogometaši Barcelone, prepričljivo vodilni v španskem prvoligaškem tekmovanju, so sinočnji dvoboj 28. kola z zadnjeuvrščeno Malago, v katerem so z zgodnjima goloma Luisa Suareza in Philippa Coutinha zmagali z 2:0, odigrali brez prvega zvezdnika in s 24 zadetki najučinkovitejšega strelca lige, argentinskega virtuoza Lionela Messija.

Ciro Messi

Tridesetletni as pa je imel dober razlog za odsotnost, njegova soproga je namreč povila tretjega sina, ki mu je par že pred časom izbral ime - Ciro. »Dobrodošel, Ciro! Vse je šlo gladko, oba z mamico se dobro počutita, smo super srečni,« na družbenih omrežjih ni skrival navdušenja Messi, sicer lastnik petih zlatih žog za najboljšega nogometaša leta na svetu.

Po Thiagu in Mateu še Ciro

Leo je lani poleti v domovini, v rodnem Rosariu, obljubil večno zvestobo dolgoletni srčni izbranki in vrstnici Antonelli Roccuzzo, s katero sta se že pred poroko razveselila rojstva dveh sinov. Starejši Thiago je star pet let, mlajši Mateo pa dve leti in pol. »Sprememba v moštvu. Messi iz osebnih razlogov ne bo igral, nadomestil ga bo Kolumbijec Yerry Mina,« so nekaj ur pred veselim dogodkom čivknili pri Barceloni.