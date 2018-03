Nogometaš pordečel zaradi priimka

J. P.

London - Imena in priimki lahko posameznikom nakopljejo tudi hude težave. To je na lastni koži te dni občutil otrok Arsenalove nogometne šole in nekdanji napadalec mlajših reprezentančnih selekcij Anglije, 27-letni Sanchez Watt, ki se v članski konkurenci nikakor ni uveljavil in ta čas brani barve amaterskega kluba Hemel Hempstead.

V včerajšnjem dvoboju z moštvom East Thurrock mu je nameraval sodnik pokazati rumen karton, ko ga je povprašal po priimku, pa mu je igralec trikrat korektno ponovil »Watt«. Delilec pravice Dean Hulme je njegovo kričanje napačno razumel kot »What?« (Kaj?) in ga označil za igralčevo norčevanje, zato je nesrečnemu nogometašu namesto rumenega pokazal rdeč karton in ga želel predčasno poslati pod prho.

Takoj se je vmešal kapetan Hempsteada Jordan Parkes in razburjenemu sodniku pojasnil vse okoliščine ter ga prepričal, da je preklical svojo odločitev. Watt si je tako prislužil zgolj rumen karton in je lahko ostal na igrišču do konca dvoboja. Bizarna prigoda s povsem nepomembne tekme pa je v hipu dobila pospešek in postala hit dneva na družbenih omrežjih.