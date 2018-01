Sašo Bertoncelj drugič ziba

J. P.

Ljubljana - Leto 2018 bo za slovenske športnice in športnike, nekdanje in zdajšnje, precej živahno tudi na zasebnem področju. Kar nekaj uspešnih imen bo namreč zibalo, med njimi denimo smučarka Tina Maze in brkati krosist Filip Flisar. Sezono pa je danes ponoči »odprl« ta hip naš najuspešnejši telovadec Sašo Bertoncelj, od nedavnega lastnik svoje gimnastične prvine in po izboru Gimnastične zveze Slovenije (GZS) naš najboljši športnik minulega leta.

Triintridesetletni Sašo, ki ga je javnost lani spoznala tudi v drugačni vlogi kot tekmovalca v televizijskem kuharskem šovu MasterChef Slovenija, in njegova dolgoletna srčna izbranka Nina sta se namreč ponoči, ob 0.57, razveselila rojstva drugega sina Jaka, ki se je, kot sta zapisala, »s hitro pošiljko rodil 3090 gramov lahek in 52 centimetrov velik«. Drugi naraščaj pa ni navdušil le ponosnih staršev, temveč tudi starejšega bratca Jana, ki je na svet pokukal sredi predlanskega septembra.