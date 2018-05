Luzar kar takoj tekmecem pokazal, da ni »luzer«

Velenje – Za vsakim dežjem posije sonce in naposled se je usmililo tudi rokometašev Gorenja, ki so niz porazov končali na težkem gostovanju v Kopru. Novi trener Klemen Luzar si ne bi mogel želeti boljšega debija kot z zmago pri slovenskemu selektorju Veselinu Vujoviću.

Sprva je kazalo, da šok terapija po slovesu Željka Babića ne bo imela želenega učinka, Velenjčani so na Bonifiki delovali bledo kot prej in ob polčasu zaostajali za tri gole. Toda v drugi del je iz slačilnice zakorakala povsem drugačna črno-rumena četa, dosegla osem zaporednih zadetkov in se na koncu veselila zanesljive zmage s 26:20, prve v domačem delu sezone, s katero je prekinila niz petih porazov, štirih v končnici lige NLB.

Krč je popustil

»Igralcem sem rekel le, naj verjamejo v to, kar delamo. Nekaj stvari smo poenostavili v napadu, zagrabili v obrambi in krč je končno popustil. Vesel sem, da se je tako lepo razpletlo,« je bil na štart ponosen Luzar, ki je prvič samostojno vodil člansko ekipo.

Je ta morda prej bojkotirala Babića, da je proti šibkejšim tekmecem izgubljala kot po tekočem traku, ali je bilo zgolj naključje, da je zmaga prišla takoj po zamenjavi? »Ne bi rekel, Babić je dober strokovnjak in lepo sva sodelovala. Fantje so se borili, ampak enostavno nekako ni steklo, ni bilo kemije, nekaj je zmanjkalo v enačbi, porazi so se kopičili in vzdušje je bilo temu primerno,« je razmišljal Luzar.

Tudi Pejović odhaja

Igralec derbija na Obali je bil Žarko Pejović, ki je izkoristil vseh šest strelov, vendar je hitro sledila nova slaba novica, da se bo tudi Črnogorec po sezoni poslovil, tako kot Nejc Cehte, Gregor Potočnik, Klemen Ferlin, Alem Toskić in bržčas še kdo. Prav tako ni jasno, ali naj bi bil Luzar začasna rešitev kot gasilec, kakršen je bil lani denimo Borut Plaskan, ali naj bi nanj resno računali v prihodnje, ko naj bi se ob zmanjšanem proračunu naslonili na mlade domače igralce. Glede na to, da je Luzar tudi koordinator mlajših selekcij in trener mladincev, bi bila to kar logična odločitev. A na dveh stolčkih pač ne bo mogel sedeti.

»To je vendar jasno, preveč bi bilo, že zdaj se komaj vidim ven, v manj kot tednu me čakajo štiri tekme. Vse skupaj se je zgodilo na hitro, vmes so bili prazniki in nismo se še pogovarjali o tem. Za zdaj smo dogovorjeni za sodelovanje do konca sezone, potem bomo videli, kako in kaj naprej. Sem pa gotovo zainteresiran za dolgoročno sodelovanje, čeprav vemo, kako kratek rok trajanja imajo v zadnjih letih trenerji v Velenju,« želi imeti Luzar jasno sliko, kakšna bo ekipa in kakšni cilji, preden bi zagrizel v ta izziv.

Nova sušna sezona

Prvenstveni vlak je za Gorenje sicer že odpeljal in nova sezona bo minila brez lovorik, že peta zapored po osvojitvi tretjega naslova držvnega prvaka leta 2013. Celje Pivovarna Laško ima pet tekem pred koncem sedem točk prednosti, realen je boj z Ribnico za drugo mesto. »Najbolj pomembno je, da smo končali črno serijo, v zadnjih petih tekmah bomo želeli zbrati čim več zmag. Veliko igralcev končuje zgodbo v Velenju in jaz želim, da se poslovijo dostojno.«

Doslej znane okrepitve so Emir Taletović, Aleks Kavčič in Vid Levc, novi športni direktor Janez Gams pa mrzlično tipka na telefon in išče rešitve za popolnitev vrzeli. Se ob tem posvetuje z Luzarjem ali morda kom drugim, ki iz ozadja čaka na ustoličenje, morda Borisom Deničem ali Sebastjanom Sovičem, s katerima sta se direktor Rok Bizjak in predsednik Milan Meža že pogovarjala?

Bo Velenjčanu kos Celjan?

»Tudi Gams je komaj začel delo in še tipa, glede okrepitev pa se posvetuje z več ljudmi, tudi z menoj,« je pojasnil 34-letni profesor športne vzgoje, ki je bil pomočnik Slavka Iveziča pri mladinski reprezentanci, deloval je tudi v Celju in Mariboru.

Nevoščljivci so hitro povezali njegov priimek z angleškim izrazom za zgubo, ampak so se že morali ugrizniti v jezik. »Še dobro, da imam črko a in ne e,« se je pošalil Luzar, ki bo želel moštvo zadržati v zmagovitih tirnicah, ko bo Gorenje v soboto gostilo Krko, v sredo pa derbi s Celjem.

Ivan Vajdl, Gregor Cvijič, Marko Šibila, Borut Plaskan in Željko Babić v petih letih niso premagali Tamšeta, morda bo to uspelo Celjanu: »Težko napovedujem, ne bi pa se branil takšnega scenarija.«