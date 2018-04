Babić že bivši, Luzar na klopi Gorenja

Velenje - Željko Babić ni več trener članske ekipe RK Gorenje Velenje. Vodstvo kluba se je s Hrvatom po četrtem zaporednem porazu v državnem prvenstvu dogovorilo za sporazumno prekinitev sodelovanja. Na klopi ga bo zamenjal 34-letni Klemen Luzar, so sporočili iz velenjskega kluba.

Luzar še naprej ostaja tudi koordinator mlajših selekcij ter trener mladincev. Ni še znano, ali naj bi bil trajna rešitev ali le začasna do konca sezone. Vodstvo kluba se je namreč v zadnjem času pogovarjalo tudi z Borisom Deničem in Sebastjanom Sovičem. Eden od njiju bi lahko bil trajnejša rešitev.



Gorenje, ki je izpadlo proti Jeruzalemu v četrtfinalu pokala Slovenije, bo v nedeljo v končnici lige NLB gostovalo v Kopru in iskalo prvo zmago. Cilj kluba je še vedno osvojiti drugo mesto, vendar imata Celje Pivovarna Laško in Riko Ribnica že zelo lepo prednost, Koper pa zaostaja le točko.

Gams: Stanje nam ni v ponos

»Članska ekipa se je znašla na točki, ki nam v RK Gorenje Velenje nikakor ne more biti v ponos. S trenerjem Željkom Babićem kljub vsem naporom nismo našli poti, ki bi nas popeljala iz rezultatske krize. Oboji smo se strinjali, da je v dobrobit kluba potrebna sprememba na trenerskem mestu. Člane bo v prihodnje vodil Klemen Luzar, ki se je z delom v našem klubu že dokazal. Veseli nas, da je pokazal pogum in prevzel vodenje ekipe, s katero bo skušal vsaj delno zakrpati načeti ugled. Zavedamo se, da v roki nima čarobne palice, ki bi položaj čez noč obrnila na glavo, a vanj popolnoma zaupamo. Prepričani smo, da premore potrebno znanje in osebnostne lastnosti, ki jih v tem trenutku potrebujemo,« je povedal novi športni direktor kluba Janez Gams.

Luzar bo v domači dvorani debitiral 5. maja proti Krki, štiri dni kasneje bo v Rdeči dvorani derbi s Celjem.