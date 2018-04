Belorusi so padli še drugič

J. P.

Laško - Slovenska moška rokometna reprezentanca je aprilski ciklus priprav zaključila z drugo zmago. Še enkrat, tokrat v Laškem, je bila boljša od Belorusije (27:23), selektor Veselin Vujović pa je tokrat preizkusil tudi igralce, ki so dan prej v Trbovljah počivali. Odpočil je Miho Zarabca in Vida Kavtičnika, ki je sicer prispeval dva zadetka s sedemmetrovke, medtem ko je Darko Cingesar že odpotoval v Francijo. Gostitelji so bili kljub prevetreni zasedbi večji del obračuna boljši nasprotnik.



Kar trinajst strelcev

Na glavni odmor so odšli z dvema goloma naskoka (14:12), zalogo so v nadaljevanju podvojili. V primerjavi z dvobojem dan poprej je bila v slovenski vrsti čvrstejša predvsem obramba, medtem ko so se v napadu zadetki lepo razporedili med kar trinajst strelcev, največ - štiri - jih je prispeval Blaž Blagotinšek. Selektor je z aprilskim pripravljalnim ciklusom zadovoljen, že pa se začenja intenzivnejše načrtovanje junijske akcije z enim samim ciljem, uvrstitvijo na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Za to bo treba biti boljši od Madžarov.



Proti Madžarom bo povsem nekaj drugega

»Obe tekmi smo odigrali solidno. V Trbovljah smo imeli nekaj manj težav, prejeli smo resda veliko golov, a je bil napad zelo dober, danes pa smo se izkazali v obrambi. Mladi so dokazali, da so iz pravega testa, in izkoristili ponujeno priložnost. To je lepa popotnica za junij, čeprav bosta dvoboja z Madžari nekaj povsem drugega. Najpomembneje je, da imamo dobro energijo, da se dobro razumemo, ta teden smo tudi dobro delali. Belorusi so podobna reprezentanca kot Madžari, močni, visoki, težki, nekaj smo v teh tekmah lahko videli in poizkušali, s psihološkega vidika pa bosta obračuna z Madžarsko mnogo zahtevnejša, saj bo vložek večji. Na svetovno prvenstvo se moramo uvrstiti, saj se bodo tam že delile tudi olimpijske vstopnice,« je poudaril kapetan Vid Kavtičnik.



SLOVENIJA : BELORUSIJA 27:23 (14:12)

Dvorana Tri lilije, gledalcev 1000, sodnika D. in J. Ivančič (Oba Slovenija).

Slovenija: Lesjak, Kastelic; Blagotinšek 4, Verdinek 1, Kavtičnik 2 (2), Janc 2, Potočnik, Dolenec 1 (1), Medved 1, Zarabec, Šoštarič 3, Vlah, Žabič 3, Kavčič 3, Mačkovšek 2, Mlakar 2, Suhaležnik 1.

Belorusija: Saldacenka, Maroz; Brovka, Kuleš 1, Babičev 5, Šilovič 4, Puhovski 7, Rutenka 1, Nikulenka 1, Karvacki 5 (2), Jurinok 1, Podšilvalov, Karalek, Citov, Gajdučenko, Aljohin 2.