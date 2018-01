Čakajoč na zeleno luč iz Barcelone

Ljubljana – Danes v Murski Soboti (19) in jutri v Velenju (18) bo slovenska rokometna reprezentanca odigrala zadnji pripravljalni tekmi pred 13. EP. Tekmeci bodo Srbi, ki jih že v petek čaka prva tekma z domačo Hrvaško v Splitu. Srbija v zadnjem času ne beleži vrhunskih rezultatov, na prijateljskih tekmah je imela težave (poraza z Romunijo in Makedonijo), toda selektor Jovica Cvetković lahko računa na kopico zvenečih imen, kot so Marko Vujin (Kiel), Momir Ilić (Veszprem), Petar Nenadić (Berlin), Petar Đorđić, Rastko Stojković (oba Meškov), Darko Đukić (Kielce), Mijajlo Marsenić (Vardar) in Nemanja Zelenović (Wisla).



Iz slovenskega tabora v Zrečah po šoku s poškodbo Mateja Gabra prihajajo bolj optimistične vesti. Kapetan Vid Kavtičnik je imel včeraj pregled, ki je pokazal, da se rana na levi dlani lepo celi in da ni prišlo do vnetja. Darko Cingesar in Niko Medved sta že prebolela lažji poškodbi s tekme proti Iranu, Jan Grebenc pa angino, ki mu je vzela nekaj dni, in je včeraj zelo spodbudno deloval na treningu. Tudi Nik Henigman že vadi na polno in bo med resnimi kandidati za odhod na EP.



Glavno vprašanje je kajpak povezano z Juretom Dolencem, ki je imel včeraj kar tri preglede pred dvema mesecema operiranega kolena v Barceloni. Pozno sinoči še ni bilo informacije, ali so pri španskih prvakih prižgali zeleno luč ali ne.