Čehi podaljšali slovenske polfinalne sanje

A. V., STA

Varaždin - Po zmagi Slovenije nad Španijo z 31:26 (13:12) je na današnji drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva v rokometu v Varaždinu češka reprezentanca premagala Makedonijo s 25:24 (11:13). Po zmagi Češke nad Makedonijo se lahko Slovenija še vedno prebije v polfinale ali pa osvoji tretje mesto v skupini II, kar ji prinaša boj za končno peto mesto.

Slovenija se v polfinale lahko uvrsti v primeru, da premaga Češko, ob tem pa mora Danska premagati Makedonijo, obračun med Nemčijo in Španijo pa se mora končati z neodločenim izidom. V primeru zmage Slovenije nad Češko, Danske nad Makedonijo ter zmagi Španije ali Nemčije na medsebojni tekmi pa bo osvojila tretje mesto v skupini.

Pred sredinimi tekmami zadnjega kroga je v najboljšem položaju Danska s šestimi točkami, Španija, Nemčijo in Češka jih imajo po štiri, Makedonija in Slovenija pa po tri točke. Pari zadnjega kroga v Varaždinu so Slovenija - Češka (16.00), Makedonija - Danska (18.15) in Nemčija - Španija (20.30).

V sredo bodo na sporedu tudi tekme zadnjega kroga v zagrebški skupini I, pari pa so naslednji: Srbija - Belorusija (16.00), Švedska - Norveška (18.15) in Hrvaška - Francija (20.30). V tej skupini vodi Francija z osmimi točkami, Hrvaška in Švedska jih imata po šest, Norveška štiri, Belorusija in Srbija pa sta brez njih.