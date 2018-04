Celjani na dobri poti do sedme zaporedne pokalne lovorike

J. P.

Ljutomer - Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Krke so finalisti pokala Slovenije. Na zaključnem turnirju v Ljutomeru so Novomeščani v današnjem polfinalu brez težav, s 37:28 (17:17), odpravili gostitelja, Jeruzalem Ormož, medtem ko so imeli pivovarji nekoliko več dela s Koprom 2013, od katerega so bili boljši z 29:27 (15:13). Jutri bo najprej, ob 15. uri, na sporedu mali finale, tri ure pozneje pa še veliki, v katerem bodo varovanci trenerja Branka Tamšeta branili lansko lovoriko.

Po 21. naslov

Celjani napadajo sedmi zaporedni pokalni naslov in že 21. v zgodovini, danes pa so bili v vodstvu od prve do zadnje minute. Potem ko so jim v začetku drugega polčasa Primorci dihali za ovratnik in se približali na zgolj zadetek zaostanka (15:16), je bil odgovor silovit; z delnim izidom 4:0 so se pivovarji spet izdatneje odcepili. Četa Veselina Vujovića, pri kateri se je trojica veselila po petih golov (Aleks Vlah, Grega Krečič in Adam Bratkovič), se nato ni znala več vrniti v igro.

Razgor osemkrat

Pri Celjanih je bil najučinkovitejši David Razgor, ki je iz desetih poskusov zadel osem golov. »Ves dvoboj smo bili v vodstvu, ki je nihalo od dveh do šestih zadetkov. Tako smo lahko rotirali kar nekaj igralcev, žal pa zgrešili kakih osem strelov na prazna koprska vrata, česar si enostavno ne bi smeli dovoliti. Vendar pa smo to popravili v obrambi, bili smo dovolj kompaktni in se zasluženo prebili v finale,« je danes opravljeno ocenil trener zmagovalne vrste Tamše.