Celjani po 6:0 zdrveli na prvo mesto

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili drugo tekmo proti Kopru v štirih dneh in zasedli vrh lestvice lige NLB.

Celje - Po sobotni zmagi v polfinalu pokala so Celjani sinoči premagali Koper tudi v končnici lige NLB in se zavihteli na prvo mesto pred Ribnico. Vse bližje so novemu naslovu državnih prvakov in dvojni kroni.

Za zmago s 30:25 (16:15) sta največ golov za gostitelje dosegla Borut Mačkovšek (6) in David Razgor (5), pri ekipi Veselina Vujovića, ki je utrpela prvi poraz v končnici, sta bila najbolj učinkovita Adam Bratković (7) in Aleks Vlah (6).

Tekma je bila izenačena do izida 23:23 (45. minuta), ko so izbranci Branka Tamšeta dosegli kar šest golov zapored.

Celjane v soboto čaka gostovanje v Škofji Loki, Koprčane v nedeljo domača tekma z Gorenjem.

Borut Mačkovšek: »Danes smo slabo odprli tekmo v obrambi, podobno pa je bilo tudi na začetku drugega dela, ko smo nekaj časa igrali gol za gol. Njim je na koncu zmanjkalo moči, mi pa smo ne glede na to, da je že zadnja faza sezone, še vedno dovolj dobro pripravljeni, da kljub utrujenosti tekmo brez težav zdržimo tudi v zadnjih minutah brez večje utrujenosti in mislim, da je to naša največja prednost.«

Grega Krečič: »Borili smo se po naših najboljših močeh, v zaključku tekme pa nas je žal zmanjkalo. Upam, da bo naslednji teden, ko pride Celje v Koper, naša igra boljša v obrambi in da bomo prišli v končnico tekme izenačeni, takrat pa je potem vse odvisno od naše igre v napadu in navdiha posameznikov.«

Celje Pivovarna Laško : Koper 2013 30:25 (16:15)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 400, sodnika Backović in Palačković.

Celje: Lesjak (5 obramb), Panjtar (8); Jurečič 3, Zakošek, Malus 3, Razgor 5 (5), Suholežnik 1, Marguč 4, Grošelj 2, Žabić, Makuc, Anić 1, Dušebajev 2, Mačkovšek 6, Mlakar 3; Koper: Kocijančič (5 obramb), Postogna (2); Breznikar, Dolenc, Vlah 6, Krečič 4, Matijaševič, Moljk, Rapotec 4 (1), Sokolič, Guček, Marič 1, Sever 2, Planinc 1, Stopar, Bratković 7 (5); sedemmetrovke: Celje 6 (5), Koper 6 (6); izključitve: Celje 6, Koper 10.

Celje PL 38 točk (4 tekme), Riko Ribnica 37 (5), Gorenje 31 (4), Koper 30 (5), Urbanscape Loka 27 (5), Krka 25 (5).