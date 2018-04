Celjani tretji v ligi SEHA

J. P.

Skopje - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sezono regionalne lige SEHA končali na tretjem mestu. Po petkovem polfinalnem porazu za gol proti Zagrebu so danes v malem finalu strnili vrste in odpravili Meškov Brest z 31:28 (15:14). Dvoboj se je lomil v začetku drugega polčasa, ko so Belorusi sploh prvič prešli v vodstvo, potem ko so izkoristili nekaj tekmečevih napak v napadu. Toda močno okrnjeni slovenski prvaki so se še pravočasno vrnili v igro in pobudo spet prevzeli v trenutkih, ko so imeli na parketu igralca manj. Med vratnicami se je izkazal Urban Lesjak s 16 obrambami, v napadu je Žiga Mlakar iz desetih poskusov sedemkrat zadel.

»Dobra tekma. Zavedali smo se tekmečeve kakovosti in dejstva, da bo treba biti zbran in previden od prve do zadnje minute. Igrali smo bolje kot v petkovem polfinalu, še vedno pa ne optimalno. Bili smo hitri, dosegali lahke zadetke in imeli v svojih vrstah Domna Makuca, ki je navkljub poškodbi kolena in zgolj 17 letom pokazal vrhunsko predstavo,« je doseženo ocenil celjski trener Branko Tamše. Strelec petih golov Makuc ga je dopolnil: »To še zdaleč ni bil enostaven turnir, veseli pa smo, da smo ga zaključili zmagovito. Precej zahtevno se je bilo vrniti na prave tirnice po polfinalnem porazu z Zagrebom, ki pa smo ga nekako znali odmisliti.«

CELJE PIVOVARNA LAŠKO : MEŠKOV BREST 31:28 (15:14)

Dvorana Jane Sandanski, gledalcev 2000, sodnika Nikolić in Stojković (oba Srb).

Celje Pivovarna Laško: Lesjak (16 obramb), Panjtar (1); Vujović, Jurečič 4 (1), Malus 1, Razgor 4 (1), Suholežnik 1, Marguč 1, Grošelj, Slišković, Makuc 5, Anić 3, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar 7.

Meškov Brest: Pešić (2 obrambi), Mijatović (8); Rutenka 2, Jaščanka, Poteko 2, Nikulenkov 2, Šumak 5, Vukić 3 (1), Prodanović 1, Horak 5, Razgor 2 (1), Baranov 1 (1), Selvjasjuk, Kuran, Šilovič 4, Astrašapkin 1.

Sedemmetrovke: Celje 3 (2), Meškov 4 (3).

Izključitve: Celje 8, Meškov 8.

Rdeč karton: Mačkovšek (57., 3 x 2 mi