Celje po koncu reprezentančnega premora brez sape

J. P.

Celje - Rokometaši so se po evropskem prvenstvu na Hrvaškem vrnili v klubske delodajalce, dva najuspešnejša slovenska kolektiva sta ta konec tedna nadaljevala sezono v regionalni ligi SEHA. Včeraj so igralci Gorenja pred domačim avditorijem nekoliko nenadejano iztržili zgolj točko v obračunu z Nexejem iz Našic (30:30), danes pa jo je še precej slabše odnesel državni prvak Celje Pivovarna Laško, ki je v trinajstem obračunu sezone vpisal šele tretji poraz, tretjega pred domačimi navijači.

V Zlatorogu je gostoval sosed z vrha ligaške razpredelnice, PPD Zagreb, s katerim so se Celjani v prejšnjem medsebojnem dvoboju sredi septembra razšli brez zmagovalca (25:25). Tokrat pa dvomov ni bilo, hrvaški predstavnik si je že do glavnega odmora zagotovil zelo udobnih sedem zadetkov zaloge (19:12), ki jih je brez težav zadržal do konca (30:23). Za varovance trenerja Branka Tamšeta je bil to sploh najtežji poraz doslej v tej sezoni regionalnega tekmovanja.

Kazalo je sicer še slabše, saj se je Zagreb nekajkrat dokopal celo do devetih zadetkov naskoka, razliko sta v končnici vendarle rahlo stalila Matic Grošelj in Jan Jurečič. Najučinkovitejši pri poražencih je bil reprezentant Borut Mačkovšek, ki je iz dvanajstih strelov iztržil sedem golov, Kristian Bećiri je dodal štiri. V zmagovalni vrsti je bil Domagoj Pavlović uspešen osemkrat, Zlatko Horvat in Mario Vuglač po sedemkrat, medtem ko se je Urh Kastelic izkazal z desetimi obrambami.

Tamše je na parket poslal tudi povratnika Ivana Sliškovića, ki se je med strelce vpisal enkrat. Zagreb (28 točk) se je zdaj prebil na drugo mesto razpredelnice lige SEHA mimo Celja (26), ki za vodilnim in še neporaženim Vardarjem zaostaja že obilnih enajst točk. Pivovarje nov izziv čaka v torek, 13. februarja, ko bodo gostovali ravno pri branilcih naslova in zmagovalcih lige prvakov v Skopju. Še pred tem bo prihodnjo nedeljo v ligi prvakov v Zlatorogu gostoval veliki PSG (ob 17. uri).