Celje redni del zaključilo z zmago, Gorenje pa s porazom

N. Gr., STA

Skopje - Celjani so si še pred dvobojem z Metalurgom zagotovili mesto na zaključnem turnirju četverice lige SEHA, ki bo sredi aprila v Skopju, znano je bilo tudi, da bodo v polfinalu igrali z Zagrebom.

Tako tekma z Metalurgom, s katero so sklenili redni del, ni imela pravega tekmovalnega naboja, kar so domačini izkoristili in zmagali z 28:26. Pri Celjanih so Gal Marguč, Daniel Dušebajev in Domen Makuc dosegli po pet zadetkov, manjkalo pa je nekaj nosilcev igre. Kljub vsemu so bili vse do zadnjega v igri vsaj za neodločen izid, a so domačini zdržali pritisk.

Gorenje ni več imelo možnosti za preboj na zaključni turnir četverice, a so proti Tatranu iz Prešova kljub vsemu prikazali pravi obraz in zmagali s 27:25. Sezono v regionalnem tekmovanju so sklenili z devetimi zmagami, trikrat so igrali neodločeno in doživeli šest porazov, kar je na koncu zadostovalo za končno peto mesto v desetčlanski ligi najboljših ekip iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Slovaške, Srbije in Belorusije.