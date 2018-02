Celjski rokometaši brez možnosti na Poljskem

A. V.

Kielce - Celjskim rokometašem se vse bolj izmika nastop v osmini finala najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. V središču poljskega klubskega rokometa so doživeli že deveti poraz v tej sezoni, za preboj med 16 pa na zadnjih dveh tekmah nujno potrebujejo zmagi nad danskim Aalborgom in madžarskim Veszpremom, hkrati pa se morajo nadejati ničnemu točkovnemu izkupičku beloruskega Bresta v zadnjih treh obračunih drevi proti Veszpremu ter francoskemu PSG in Kielcam. Beloruski prvak ima po nepopolnem 12. krogu tri točke prednosti pred Celjem.

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so izjemno slabo odprli tekmo in si že po pičlih štirinajstih minutah igre pridelali pet golov zaostanka (6:11). V igri slovenskih prvakov je kapljalo in curljalo na vse strani, v nadaljevanju pa so - navkljub izključitvi Žige Mlakarja - naredili delni izid 4:0 in v 18. minuti znižali na 11:12. Do 28. minute so - z igro prepolno padcev in vzponov - držali korak s poljskimi prvaki (17:19), na velik odmor pa odšli z zaostankom štirih golov (17:21).

Rokometaši iz mesta ob Savinji so vse možnosti za zmago proti Kielcam - do današnjega dvoboja so v medsebojnih zmagah vodili s 5:1 - zapravili v začetku druge polovice tekme. Po vsega devetih minutah igre so zaostali za osem golov (20:28), te prednosti pa izkušena in z vsemi žavbami namazana mednarodna poljska zasedba - zanjo igrajo tudi trije Slovenci Uroš Zorman, Blaž Janc in Dean Bombač - niso zapravili.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Igor Anić s šestimi in Žiga Mlakar s petimi goli. Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu v soboto, 24. februarja, gostila danski Aalborg.

Vive Kielce - Celje Pivovarna Laško 37:31 (21:17)

Dvorana M.O.S.I.R Kielce, gledalcev 4100, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica).

Vive Kielce: Szmal, Ivić, Bis, Dušebajev 2, Kus, Aguinagalde 4, Bielecki 4, Jachlewski 3, Štrlek 6, Janc 3, Lijewski 5, Jurkiewicz 2, Zorman 1, Mamić 4, Bombač 1, Đukić 2.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 4, Jurečič 2, Malus 3, Suholežnik, Marguč 3, Grošelj, Kodrin 2, Makuc, Anić 6, Dušebajev 2, Mačkovšek 4, Mlakar 5.

Sedemmetrovke: Vive Kielce 2 (2), Celje Pivovarna Laško -.

Izključitve: Vive Kielce 10, Celje Pivovarna Laško 10 minut.