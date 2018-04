Celjski vlak drvi k 22. postaji, Gorenjev le speljal

Branilci naslova v rokometni ligi NLB so bili uspešni v Škofji Loki; poraz Ribnice v Novem mestu in velik zasuk v Kopru.

Ljubljana – Z vsakim kolom v končnici lige NLB so rokometaši Celja bliže osvojitvi 22. prvenstvene zvezdice. V slogu prvakov so opravili delo v Škofji Loki, medtem ko so njihovi zasledovalci iz Ribnice doživeli poraz pri Krki. Gorenje je doseglo prvo zmago v Kopru.



V dvorani Poden, kjer se je pred tem opeklo Gorenje, pivovarji niso dovolili presenečenja. Do novih točk so prišli po preverjenem receptu, s serijo 7:1, le da se je tokrat zgodila že v prvem polčasu, ko so po zaostanku z 9:10 zdrveli do neulovljivega vodstva s 16:11. V tem času je trikrat zadel Borut Mačkovšek, po dvakrat Gal Marguč in Jaka Malus.

Panjtar 15 obramb

Junak srečanja je bil sicer nekdanji loški vratar Aljaž Pantjtar, ki je ubranil kar 15 strelov. Bodoči član Gorenja, Aleks Kavčič, novopečeni reprezentant, pa se je lahko prepričal, kako trd bo tudi v prihodnje celjski oreh, njegov izkoristek strelov je bil zgolj 2:7.

Celjani so se razveselili vrnitve Luke Mitrovića, ki je zaigral prvič po oktobru lani, ko si je strgal križne vezi v kolenu. Če bodo uspešni tudi v petek v Kopru in potem 9. maja v Velenju, se bodo lahko že veselili ubranitve naslova državnih prvakov in nove dvojne krone, že pete pod vodstvom trenerja Branka Tamšeta.

Tamše: Dvorane vedno bolj vroče

»Naš ritem je zelo gost, dvorane postajajo vedno bolj vroče v smislu temperatur. Vzdušje je bilo zelo dobro, pogrešal pa sem naše Florijane. Čestitke fantom, z izjemo rahlega padca v prvem polčasu (Loka je s štirimi goli prišla do omenjenega edinega vodstva, op. p.) smo imeli vse niti igre v svojih rokah,« se je novega para točk veselil Tamše, ki v Sloveniji poraza ne pozna od oktobra 2015.



Tekma je bila odločena, ko je Matic Grošelj v 46. minuti zadel za 24:18. »Pričakovali smo težko tekmo, tekmeci so bili zelo motivirani, nizki so in hitri, zato smo morali prilagoditi obrambo. Dobro nam je uspelo upočasniti njihovo tranzicijo, vmes smo si ustvarili prednost, ki smo jo zadržali do konca,« je povedal Grošelj.

Celje bo v petek gostovalo v Kopru.

Krka ohranja formo

Bolj razburljivo je bilo v Novem mestu, kjer je domača Krka začela silovito, očitno še pod vtisom finalnega nastopa v pokalu Slovenije si je priigrala vodstvo s 6:1. Toda Ribnica se je vrnila v igro, po delnem rezultatu 8:3 je zasukala potek in v 53. minuti vodila s 27:25.

Finiš pa je spet pripadel ekipi trenerja Mirka Skoka, zmago zelenim sta pristreljala Grega Okleščen in Leon Rašo. »V zmago smo trdno verjeli, sploh po tem, kar smo pokazali v zadnjih dveh mesecih. Šli smo na vse ali nič, na glavo. Mislim, da smo si zmago bolj želeli kot Ribničani,« je bil po tretji zmagi v končnici ponosen nezgrešljivi Rašo (strel 6:6).

Gostom ni pomagalo niti devet zadetkov reprezentanta Nika Henigmana. »V Novo mesto smo prišli po obe točki, a se nam ni izšlo, zato smo razočarani. Vedeli smo, da bo Krka doma neugodna, saj je bila sproščena in ni imela kaj izgubiti. Naš začetek je bil slab, v drugem polčasu smo popravili obrambo, vendar nam je na koncu zmanjkalo nekaj športne sreče,« je ocenil Henigman, ki bo kariero nadaljeval pri Pick Szegedu.



Luzar debitiral z zmago



Trenerska menjava v Velenju je obrodila sadove, Klemen Luzar, ki je zamenjal Željka Babića, je z Gorenjem ob debiju vpisal zmago v Kopru, kjer je ekipa Veselina Vujovića ob polčasu vodila s 13:10, nakar je sledilo 0:7 in 1:11 ...

Jaka Moljk, igralec Kopra: »Tekmo smo dobro odprli, v drugem polčasu pa smo res odigrali slabo. Kot da bi se ugasnili, nismo vedeli kam z žogo, tudi obramba ni bila več na isti ravni, kar so Velenjčani izkoristili in zasluženo odnesli točki iz Bonifike.«

Žarko Pejović, igralec Gorenja: »Končno smo spet zagrali, kot znamo. Za nami je težko obdobje. Ne znam razložiti, kaj se je zgodilo in kje je bila težava na prvih štirih tekmah. Izredno sem vesel, da je s prihodom novega trenerja prišla tudi prva zmaga, ki nam je vrnila samozavest. Srčno upam, da bomo v takšnem ritmu nadaljevali do konca tekmovanja, v katerem nas čaka še pet tekem. Na vseh želimo pokazati, da si zaslužimo nositi dres Gorenja.«

URBANSCAPE LOKA : CELJE PIVOVARNA LAŠKO 24:28 (14:18)

Pipp 6, Bradeško in Jesenko po 5; Marguč 7, Mačkovšek 6.





KOPER 2013 : GORENJE VELENJE 20:26 (13:10)

Krečič 4, Smolnik, Marić in Planinc po 3; Pejović 6, Cehte, Medved in Grebenc po 4.





KRKA : RIKO RIBNICA 29:28 (15:13)

Okleščen 7, Rašo in Papež po 6; Henigman 9, Nosan 5.





Vrstni red: Celje PL (5 tekem) 40 točk, Riko Ribnica (6) 37, Gorenje (5) 33, Koper (6) 30, Krka in Loka (obe 6) po 27.