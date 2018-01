Danci niso zmogli preobrata, bron Francozom

Rokometaši Francije so v tekmi za tretje mesto premagali Dansko z 32: 29 in osvojili bronasto kolajno.

N. Gr., STA

Zagreb - Francoska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, potem ko je na današnji tekmi za končno tretje mesto v Zagrebu premagala Dansko z 32:29 (17:14). Finalna tekma med Španijo in Švedsko se bo pričela ob 20.30.

Dvoboj polfinalnih osmoljencev se je v hrvaški prestolnici končal z zmagoslavjem aktualnih svetovnih prvakov iz Francije. Trikratni evropski prvaki iz Švice 2006, Avstrije 2010 in Danske 2014 so osvojili svojo drugo odličje bronastega leska na evropskih prvenstvih, pred tem so si jo priigrali na zaključnem turnirju na Norveškem 2008.

Danci, olimpijski prvaki iz Ria de Janeira 2016, ostajajo pri treh bronastih kolajnah na zaključnih turnirjih stare celine, ki so jih osvojili na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004 in v Švici 2006, v svoji zbirki pa imajo tudi dve zlati kolajni (Norveška 2008 in Srbija 2012) ter eno srebrno (Danska 2014).

Francozi so si v malem finalu v zagrebški Areni odločilno prednost priigrali v končnici prvega polčasa, ko so povedli s 16:12. V nadaljevanju niso popustili in Dance vseskozi imeli pod nadzorom. V 51. minuti so povedli z 28:23, a Danci so v naslednjih dveh minutah naredili delni izid 3:0 in znižali na 26:28. V razburljivi končnici je francoski selektor Didier Dinart v igro vrnil Nikolo Karabatića, pod taktirko najboljšega rokometaša na svetu pa so "Les Experts" prišli do zmage.

V francoski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Karabatić z devetimi, v danski pa Hans Lindberg z 12 goli.

Francija : Danska 32:29 (17:14)

Arena Zagreb, gledalcev 6700, sodnika: Din in Dinu (oba Romunija).

Francija: Dumoulin, Gerard, Remili 2, Lagarde, N. Karabatić 9, Mahe 5 (1), Abalo 5, Sorhaindo 5, Guigou 1, L. Karabatić, Afgour, Claire, Dipanda 1, Porte 4, Tournat, Caucheteux.

Danska: N. Landin, Green, Moller, Kirkelokke 1, Moller, M. Landin, Mortensen 4, Lauge Schmidt 4, Zachariassen 2, Svan, Lindberg 12 (1), Mollgaard, Mensah Larsen 1, H. Toft Hansen 2 (1), Hansen 2, Olsen, Damgaard 1.

Sedemmetrovke: Francija 3 (1), Danska 3 (2).

Izključitve: Francija 6, Danska 6 minut.

Rdeči karton: /.