Danska favorit, toda ni se nam je treba bati

Mislim, da imajo Danci močnejšo reprezentanco, več igralcev na vrhunski ravni, zato mislim, da so možnosti 60:40 v njihovo prid. Toda imajo tudi nekaj težav. Prvi vratar Niklas Landin je slikal prepono, dobil je zeleno luč, vendar še ni čisto pravi, kar je dobro za Slovenijo. Njegova zamenjava Jannick Green je kakovosten, ni pa povsem enakovreden.



Danci imajo veliko odličnih strelcev in nekaj tudi prodornih, zlasti Lauge Schmidt igra v življenjski formi, je njihov motor, ki vleče. Mikkel Hansen igra dobro, ampak ne tako, kot smo ga bili vajeni, od njega pričakujejo več. Deluje živčno, dobiva precej neumnih izključitev.



Mislim, da mora biti Slovencem za vzor tekma z Nemčijo. Nemci so se zlasti v prvem polčasu prav bali agresivne slovenske obrambe. Če bi tudi Dance lahko tako prestrašili, bi bilo odlično. Znajo biti boječi in niso vajeni močnega kontakta, zlasti zunanji strelci ne. Še enkrat, najbolj bo treba paziti na Laugeja, ima strel, ima prodor, on je ključni igralec, ki ga bo treba zaustaviti.



Naša srednja zunanja igralca Marko Bezjak in Miha Zarabec opravljata dober posel. Danci se bodo zaradi njiju malo bolj zaprli, saj jih je tekma s Češko izučila, izgubljali so dvoboje ena na ena. Igrali bodo malo bolj defenzivno, plitko obrambo, zato bomo potrebovali kakšen strel od zunaj. Letos pri nas tudi to deluje, Borut Mačkovšek in Žiga Mlakar imata vroči roki. Nimamo se česa bati, treba pa bo paziti na tehnične napake, ker to je skandinavski rokomet in jih vedno strogo kaznuje.