Disciplinska komisija EHF zavrnila tudi drugo slovensko pritožbo

Zagreb − Z Rokometne zveze Slovenije (RZS) so potrdili, da je disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) zavrnila tudi obširnejšo, drugo pritožbo naše reprezentance na očitno kršenje pravil v ponedeljkovem dvoboju drugega kola skupine C evropskega prvenstva v Zagrebu z Nemčijo. »O nadaljnjih odločitvah bomo takoj obvestili javnost,« so še zapisali na RZS. Kot je znano, je vodstvo zveze po škandaloznem sojenju litovskih delilcev pravice nemudoma vložilo pritožbo, ki pa jo je disciplinska komisija EHF zavrnila že včeraj.

Ker je imela slovenska rokometna družina možnost še ene pritožbe do sinoči do 20. ure, jo je izkoristila in v njej izpostavila vse sporne dogodke v zadnjih trenutkih dvoboja, ki se je končal brez zmagovalca, s 25:25. RZS se lahko naknadno pritoži še inštanco više, na arbitražno komisijo EHF, ki pa bi o primeru odločala šele februarja oziroma dolgo po koncu prvenstva. Kakšen bo naslednji korak čete selektorja Veselina Vujovića, bo danes popoldne, ob 15. uri, odločalo predsedstvo RZS, odločitev pa bo zveza javno obelodanila na posebni novinarski konferenci (predvidoma) uro pozneje.

»Tudi drugostopenjski organ je potrdil prvostopenjsko odločitev disciplinske komisije, ki je potrdila končni izid ponedeljkovega slovensko-nemškega dvoboja (25:25). Odločitve sodnikov − litovska sta se poslužila tudi možnosti videoanalize − so dokončne, zato je komisija pritožbo RZS zavrnila,« so se pri evropski rokometni družini trudili pojasniti svojo odločitev.