EP (1. kolo): Makedonci za gol premagali Slovenijo

A. V.

Zagreb - Napočil je dan za prvo tekmo slovenskih rokometašev na 13. evropskem prvenstvu, ki pa ni prinesel sreče. Makedonija je bila boljša od slovenske reprezentance, potem ko je z več sreče v zadnjih minutah slavila s 25:24. V zagrebški Areni je bilo sijajno rokometno vzdušje, saj je prišlo več tisoč slovenskih navijačev in skoraj toliko makedonskih.

Pred tem so branilci naslova Nemci suvereno opravili prvi preizkus v skupini C, v kateri igra tudi Slovenija, saj so odpihnili oslabljeno Črno Goro s 32:19 (17:9).

Prvi polčas

V slovenskem moštvu je bil tudi kapetan Vid Kavtičnik, ki je zacelil raztrgano kožo med prstoma na roki. Prvi gol na tekmi je za Slovenijo zabil Gašper Marguč. Čeprav so imeli Makedonci hitro tri sedemmetrovke in dva igralca več, je pri Sloveniji blestel vratar Matevž Skok, v polju pa je gole dosegal Žiga Mlakar.

Potem ko so Makedonci zamenjali vratarja, so zaigrali bolje v obrambi in se približali slovenskim rokometašem, ki so imeli precej težav zaradi izključitev. Prav v zadnji sekundi prvega polčasa je Makedonija izenačila.

Drugi polčas

Makedonci so takoj zabili štiri gole, skupno pa so od zaostanka 8:11 prišli do vodstva s 15:11. Slovenski selektor Vujović je poskušal z menjavami prekiniti skoraj desetminutni post v napadu, na kar je vendarle uspel zadeti Darko Cingesar.

Po minuti odmora je Slovenija spet zaigrala bolje in prišla le do gola zaostanka (15:16), toda potem ko je zadel Miha Zarabec, je bil rezultat spet izenačen (17:17). V napeti tekmi so slovenski rokometaši pri izidu 21:20 prvič povedli v drugem polčasu. Vseeno je Makedonija spet povedla tri minute do konca, ko je imela igralca več, nato pa z izkušnjami prišla do pomembne zmage.

Veselin Vujović: Morda bi se moral ukvarjati z rudarstvom

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Žiga Mlakar s štirimi goli, po tri so dosegli Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Darko Cingesar in Miha Zarabec.

Evropsko prvenstvo

Skupina C (Zagreb), 1. kolo

Nemčija - Črna gora 32:19 (17:9)

Slovenija : Makedonija 24:25 (11:11)

Arena Zagreb, gledalcev 9000, sodnika: Din in Dinu (oba Romunija).

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 3, Verdinek, Henigman 1, Marguč 2 (1), Kavtičnik 1, Janc 3 (2), Cingesar 3, Zarabec 3, Bezjak 1, Grebenc, Žabič, Mačkovšek 2, Mlakar 4, Suholežnik 1.

Makedonija: Mitrevski, Ristovski, Manaskov 8 (3), Velkovski, Stoilov 1, K. Lazarov 7 (2), Pribak 1, Jonovski, Taleski 1, Mirkulovski 2, Markoski, Kuzmanovski, Georgievski 2, F. Lazarov 2, Popovski, Peševski 1.

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Makedonija 6 (5).

Izključitve: Slovenija 22, Makedonija 12 minut.

Rdeči karton: Cingesar (45.).



Španija - Češka 32:15 (16:9)

Danska - Madžarska 32:25 (14:12)