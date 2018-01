EP v rokometu: Z bleščečo zmago upanje še živi

A. V., STA

Varaždin - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi drugega kroga drugega dela evropskega prvenstva v Varaždinu premagala Španijo z 31:26 (13:12) in ima še vedno teoretične možnosti za preboj v polfinale. Slovenija se bo jutri ob 16. uri pomerila s Češko.

Slovenski rokometaši so po izjemni predstavi na kolena položili Špance, po drugi zmagi na turnirju pa imajo še vedno teoretične možnosti, da se prebijejo v polfinale zaključnega turnirja na Hrvaškem. Njihova usoda bo odvisna tudi od razpletov drugih tekem v varaždinski skupini II, v vsakem primeru morajo v sredo premagati Čehe, ta tekma pa se bo pričela ob 16. uri.

Uvodna slovenska postava - vratar Urh Kastelic, krili Darko Cingesar in Gašper Marguč, krožni napadalec Blaž Blagotinšek in zunanji igralci Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in Vid Kavtičnik - je »življenjsko pomemben obračun« začela na najboljši možni način. Obramba 6-0 z izpadanjem na tekmečeve zunanje igralce je bila na najvišji možni ravni, tehnično prefinjeni Španci so bili pod njihovim nadzorom, majhne slovenske vrzeli v obrambi pa je z uspešnimi obrambami zapolnil visokorasli vratar Urh Kastelic, ki je prvič na tem turnirju dobil priložnost in je v ekipi zamenjal Urbana Lesjaka. Slovenska igra v napadu je bila domiselna in raznovrstna, po vsega devetih minutah igre pa se je na veliko veselje slovenskih privržencev na semaforju zasvetil izid 5:2.

Španski strateg Jordi Ribera je z minuto odmora presekal prekrasni slovenski rokometni ples v Varaždinu, svoje sta dodala tudi romunska sodnika Constantin Din in Sorin-Laurentiu Dinu, ki sta v prvih enajstih minutah Slovencem prisodila kar tri izključitve (Blagotinšek, Kavtičnik in Zarabec), vse to pa so Španci znali izkoristiti sebi v prid, tako da so tekmo v 12. minuti postavili v začetno izhodišče (6:6).

Po prvih menjavah selektorja Veselina Vujovića je slovenska igra malce izgubila smisel, Španija je v 16. minuti prvič na dvoboju zaostala za dva gola (6:8), a predala se ni. Po srčni in bojeviti predstavi jo je le dve minuti kasneje ujela (8:8) in bila do konca prvega polčasa povsem konkurenčna. Obe strani sta zaradi pomembnosti tekme naredili številne tehnične napake, občasno je bilo dogajanje na igrišču prav kaotično, a Vujovićevi izbranci so se trdovratno borili in tik pred odhodom na veliki odmor po cepelinu Mačkovška ponovno vodili (13:12).

Veselin Vujović je v prvem polčasu neprestano »rotiral«, na desnem zunanjem je zaigral celo Blaž Janc, čeravno je pred odhodom na Hrvaško dejal: »Če boste Janca videli igrati na tem položaju, potem vedite, da smo v velikih težavah.«

Njegovi varovanci so z granitno obrambo in hitro žogo povsem zasenčili Špance, v pravem jurišnem napadu so si v 37. minuti priigrali kar pet golov prednosti (20:15). Rokometaši s Pirenejskega polotoka so bili šokirani, na vsako njihovo taktično spremembo so slovenski rokometaši imeli ustrezne odgovore, z golom Mačkovška so v 43. minuti svojo prednost oplemenitili na +6 (24:18), tri minute kasneje pa je Janc povišal na 25:17.

Slovenski rokometaši so v končnici tekme zanesljivo zadržali prednost pred Španci in jih prvič premagali na velikih turnirjih. Na minulih dvanajstih tekmah na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in evropskih prvenstvih so se le pred dvema letoma na sklepnem turnirju stare celine na Poljskem razšli z neodločenim izidom, vse druge dvoboje pa so izgubili.

Slovenija - Španija 31:26 (13:12)

Arena Varaždin, gledalcev 5400, sodnika: Din in Dinu (oba Romunija).

Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek 4, Verdinek 2, Marguč 5 (3), Kavtičnik 3, Janc 3, Potočnik, Cingesar 2, Zarabec 2, Bezjak 2, Žabič 2, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Leban, Suholežnik.

Španija: Perez de Vargas, Corrales, Gurbindo 1, Rivera 3 (1), Entrerrios 3, A. Dušebajev 2, Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas 1, Morros de Argila 1, Arino 1, Guardiola 1, Sole 6 (1), Balaguer, Figueras 4, D. Dušebajev 1 (1).

Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Španija 4 (2).

Izključitve: Slovenija 16, Španija 6 minut.

Rdeči karton: Morros de Argila (51).

Skupina II, 2. krog:

Makedonija - Češka 24:25 (13:11)

Lestvica:

1. Danska 4 3 0 1 109:103 6

2. Španija 4 2 0 2 116:91 4

3. Nemčija 4 1 2 1 97:95 4

4. Češka 4 2 0 2 87:105 4

5. Slovenija 4 1 1 2 108:107 3

6. Makedonija 4 1 1 2 94:105 3