Francozi in Danci načrtujejo reprizo iz Ria

Zagreb – Evropsko prvenstvo na Hrvaškem se približuje vrhuncu. V zagrebški Areni se bo danes začelo s tolažilno tekmo med Hrvaško in Češko (15.30), nadaljevalo pa s polfinalnima med Francijo in Španijo (18) ter Švedsko in Dansko (20.30). V boju za kolajne so sami težkokategorniki, veliki favoriti pa Francozi, edina neporažena reprezentanca, ki je razbila sanje gostiteljem o edinem manjkajočem zlatu.



Na dosedanjih 12 eurih je Švedska zmagala štirikrat, Francija trikrat in Danska dvakrat, le Španija še nima zlata, izgubila je kar štiri finalne tekme, tudi nazadnje na Poljskem, ko je bila boljša Nemčija. Slednja velja za največje razočaranje prvenstva. »Blamaža proti Španiji,« se je po odločilni tekmi v Varaždinu glasil naslov na nacionalni agenciji DPA. Za Nemce, ki bodo skupaj z Dansko gostili prihodnje SP, najbolj megalomansko doslej s šestimi dvoranami z več kot 12.000 sedeži, je 9. mesto sramotno, težko je verjeti, da bodo vztrajali z zelenim selektorjem Christianom Prokopom, ki so mu čevlji Dagurja Sigurdssona očitno preveliki.



Razočaranje je ogromno tudi pri južnih sosedih, na Lina Červarja po porazu s Francijo letijo mnogi očitki, ključen je bil poraz s Švedsko v Splitu, ko ni znal sestaviti obrambe. Hrvaška potrebuje korenito pomladitev reprezentance, čarodeja iz Umaga pa je povozil čas, se strinja večina strokovnjakov in novinarjev. Umik je najavil tudi sam. »Morda se nikdar več ne bom ukvarjal z rokometom, novemu selektorju (verjetno bo to pomočnik Hrvoje Horvat, trener Našic, op. p.) pa ne nameravam dajati nasvetov,« je bil užaljen Červar, ki je Hrvaški prinesel šest od 13 kolajn, tudi zlati na SP 2003 in OI 2004, zdaj pa mora poslušati besede, kot so sramota, polom … Z njim se poslavlja tudi Igor Vori, zadnji član zlatega rodu. »Odhajam, po 15 letih je čas, da mlajši prevzamejo vajeti,« je povedal član Zagreba.



Dinart nadaljuje tradicijo



Vse kaže, da se bosta v nedeljo zvečer v ponovitvi finala z zadnjih OI v Riu srečala Francija in Danska. Pokazali sta največ na turnirju. Španci se bodo težko dokopali do izmuzljivega zlata, tudi proti Sloveniji so pokazali slabosti, Francija pa še naprej kaže surovo moč. Selektor Didier Dinart nadaljuje sijajno tradicijo predhodnikov Daniela Constantinija in Clauda Onestaja. Morda bo tudi njemu uspelo združiti vse tri velike lovorike, potem ko je lani galske peteline popeljal do zlata v domačem Bercyju. Odhoda še zadnjih članov »Les Experts«, Omeyerja in Narcissa, nista pustila posledic, na EP blestijo vratar Vincent Gerard ter mlade sile Nedim Remili, Dika Mem, Kentin Mahe in drugi. Seveda tudi zimzeleni vodja Nikola Karabatić. »Močni smo, samozavestni, v dobri formi, zanima nas samo zlato,« je sporočil Karabatić, ki se je razveselil vrnitve mlajšega brata Luke. Ob koncu tekme s Hrvati, ki je bila odločena že v prvem polčasu, si je celo privoščil počitek: »Žal mi je Hrvatov, ki so ustvarili tako čudovito vzdušje,« je gostitelje tolažil Karabatić, ki namerava vztrajati do Tokia 2020.



Møllgaard: Boljši smo



Švedska se vrača na veliko sceno in se želi dokopati do petega zlata, prvega po davnem letu 2002. Toda pokazala je velika nihanja. Če bo zaigrala tako, kot je proti Hrvaški, si lahko obeta zmago v skandinavskem derbiju, v katerem bo vloga favoritov vendarle močno na strani Dancev z Mikkelom Hansnom, ki želijo prvemu olimpijskemu naslovu dodati tretjega evropskega. »Ni pomembno, ali smo favoriti ali ne, pomembno je, da smo močnejši od Švedov, igramo boljši rokomet, osvojili smo več kolajn in smo boljši od njih. Pričakujem pa težko tekmo, poznamo se zelo dobro, morda celo predobro,« je včeraj na predstavitvi polfinalistov ob prvem prihodu v Areno razmišljal izkušeni Henrik Møllgaard.