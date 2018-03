Gorenje po hudi zaušnici brez pokalnega polfinala

J. P.

Ljutomer - Državni podprvaki, rokometaši Gorenja, so neslavno zapečatili pokalno sezono že v četrtfinalu. Po izjemno slabi predstavi so morali na gostovanju premoč priznati Jeruzalemu Ormožu, ki je bil boljši s 33:29 in se tako prebil na zaključni turnir. Velenjski vratar Klemen Ferlin ni do 16. minute, ko ga je nadomestil Rok Zaponšek, zbral niti ene obrambe, nič čudnega torej, da so gostitelji hitro ušli za udobnih pet zadetkov (11:6).

Žuranovih 10 golov

Vendar pa so se »ose« še pred glavnim odmorom vrnile v igro in se s štirimi zaporednimi goli dokopale celo do vodstva (13:12), vseeno je Jeruzalem prvi polčas končal z minimalno zalogo. V začetku drugega dela so domači dokončno zagospodarili na parketu in po sedemmetrovki Bojana Čudiča v 38. minuti pobegnili že za šest golov, po desetem zadetku Roka Žurana pa celo za sedem (25:18). Zmagovalec je bil tako odločen.

Obramba je kriva

»Doživeli smo težak poraz. V obrambi nismo bili prepoznavni, kar je tudi glavni razlog za neuspeh. S takšnim načinom, da v prvem polčasu prejmeš 17 golov, do konca tekme pa več kot 30, se enostavno ne da zmagati,« je bil na svoje varovance jezen trener Gorenja Željko Babić. Najučinkovitejši v njegovi vrsti je bil Rok Golčar s sedmimi zadetki.